Savona. Vaccinati gli ISF

La Sez. AIISF di Savona ci segnala che sono stati vaccinati tutti gli ISF residenti nella Asl 2 Savonese: 98 in totale soprattutto grazie alla sensibilità dei dirigenti ASL.

ISF nati prima del 31 dicembre 1966 con vaccino Pfizer

ISF nati dopo tale data con vaccino Astra Zeneca

Invece in molte regioni, per adeguarsi alla carenza di vaccini, si stanno sospendendo le vaccinazioni di alcune categorie per dare priorità a persone più anziane e fragili.

La sospensione riguarda, tra le altre, categorie quali protezione civile, centri operativi comunali, i volontari della stessa, assistenti sociali, operatori dei tribunali, avvocati, operatori di supporto scolastico, onoranze funebri, informatori scientifici, personale impegnato in assistenza domiciliare, manutentori dispositivi elettromedicali, personale della dogana e dell’aeroporto, ecc., a seconda delle regioni.

Rimangono invece aperte, come annunciato dal commissario regionale per l’emergenza Covid, le prenotazioni per le “categorie prioritarie” già individuate nel nuovo piano vaccinazioni nazionale: personale docente e non docente, scolastico e universitario, personale delle forze armate, di polizia e dei servizi penitenziari. Fra questi però sono inseriti anche gli informatori scientifici e il loro inserimento nelle categorie “sospese” non corrisponde alle indicazioni del nuovo piano vaccinale che li definisce persone che operano in presenza nelle strutture sanitarie.