Accordo raggiunto. Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari per chiudere le cause per il presunto talco cancerogeno

Il risarcimento copre circa 76 mila cause legali intentate contro la multinazionale statunitense, mettendo fine a una battaglia legale durata un decennio. Secondo il vicepresidente della società farmaceutica, Erik Haas, le accuse erano “prive di fondamento”

Sky TG24 – 28 luglio 2026

Per chiudere la battaglia legale di un decennio, Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari. La multinazionale statunitense ha annunciato di aver raggiunto un accordo per chiudere decine di migliaia di cause legali intentate contro il suo talco per bambini e altri prodotti a base di talco sospettati di aver causato cancro alle ovaie. Un accordo storico raggiunto dopo migliaia di casi controversi legati ai prodotti dell’azienda farmaceutica: tra le prime cause finite a processo, la vicenda della famiglia di Jacqueline Fox, risarcita di 72 milioni di dollari dopo che la donna morì di cancro alle ovaie.

Le cause

Johnson & Johnson ha dichiarato che l’accordo copre circa 76.000 richieste di risarcimento, incluse quelle di un tribunale federale del New Jersey e le cause correlate presso i tribunali statali. La multinazionale statunitense aveva già raggiunto un accordo nella maggior parte delle cause che l’avevano portata in tribunale con l’accusa che il suo talco contenesse amianto causa principale di mesotelioma in migliaia di clienti. Gli studi legali dei querelanti hanno definito l’accordo una buona soluzione dopo una battaglia legale durata a lungo. Affiché diventi effettivo, dovrà essere accettato dal 95% delle persone che hanno presentato richieste di risarcimento.

Le parole del vicepresidente dell’azienda

Il vicepresidente per il contenzioso di Johnson & Johnson, Erik Haas, ha affermato che le accuse erano “prive di fondamento” e che l’azienda era disposta a raggiungere un accordo per chiudere la questione. “Pur essendo fiduciosi che l’azienda avrebbe alla fine prevalso in un ulteriore contenzioso, com’è accaduto nella stragrande maggioranza dei casi finora trattati, questo accordo consente all’azienda di lasciarsi alle spalle questa vicenda e di rimanere concentrata sulla sua missione di sviluppare farmaci e dispositivi che salvano vite umane”, ha dichiarato Haas.

Comunicato J&J. Johnson & Johnson Announces a Proposed Resolution of Ovarian Talc Litigation