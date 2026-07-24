Palermo. Assemblea elettiva AIISF e serata conviviale

Nella cornice di Isola delle Femmine il 23 luglio si è tenuta l’assemblea elettiva del Direttivo AIISF di Palermo. A seguire una piacevolissima serata tutti insieme per festeggiare tutti noi Informatori Scientifici e lo spirito di squadra che ci appartiene, in vista delle vacanze estive.

Il Direttivo è così composto: Loredana Passafiume Presidente, Marcello Moschiera Vice Presidente, Clelia Di Donato Segretaria, Salvatore Tornetta Tesoriere. I consiglieri sono Andrea Calafiore, Michele Di Stefano e Valerio Grassadonia.

Dice la Presidente: è stata una bella Assemblea con spunti di riflessione e proposte per la nostra crescita come sezione e ringrazio di cuore gli intervenuti per la fiducia che ci hanno rinnovato per il prossimo triennio. È stata una piacevolissima serata trascorsa tutti insieme, contornata da sorrisi e quella leggerezza che ogni tanto meritiamo