AIISF Cosenza, primo “ISF Summer Party 2026”  

Giovedì 23 luglio si è tenuto a Cosenza il primo “ISF Summer Party 2026” targato AIISF Cosenza, una serata all’insegna della condivisione e dello spirito di squadra.

È stata un’occasione speciale per ritrovarci, conoscerci meglio e trascorrere insieme una piacevole serata al di fuori del contesto lavorativo. Un sentito grazie va a tutti i colleghi che hanno partecipato, contribuendo con entusiasmo, sorrisi e voglia di stare insieme.

È stato particolarmente significativo accogliere colleghi da province diverse ed anche colleghi non iscritti all’associazione, un segnale concreto di quanto la nostra associazione sappia creare legami, favorire il confronto e rafforzare la rete tra gli Informatori Scientifici del Farmaco. Tra musica, karaoke, buon cibo e tanti momenti di allegria, abbiamo condiviso una serata che ha consolidato lo spirito di appartenenza e l’amicizia che caratterizzano la nostra comunità.

Infine un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento e a chi ha scelto di essere presente. L’unione, la condivisione e il confronto sono i valori aggiunti della nostra associazione. Arrivederci al prossimo appuntamento con una grande sorpresa per la fine dell’anno!

Comunicato Sez. AIISF Cosenza

……. – Federata Fedaiisf –