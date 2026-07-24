Pelini. MRSI: finalmente la scienza è entrata in parlamento

Riceviamo e pubblichiamo

PELINI, Presentazione dell’Intergruppo Parlamentare per la conoscenza e la ricerca scientifica: il plauso del mondo della ricerca e della scienza

ROMA – In merito alla presentazione ufficiale dell’Intergruppo Parlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita, che si terrà il prossimo 23 luglio 2026 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, arrivano i più vivi complimenti e il pieno sostegno da parte del mondo scientifico e accademico.

In prima linea nel rivolgere il proprio plauso ai promotori dell’iniziativa in particolare all’on. Gian Antonio Girelli e al sen. Gianni Berrino, rispettivamente Presidenti dell’Intergruppo alla Camera e in Senato, è lo scienziato, già esponente politico in qualità di Presidente dell’MRSI (Movimento Ricerca Scientifica Italiana) ed ex coordinatore di Noi con Salvini giovani Paolo Pelini.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni all’on. Girelli e al sen. Berrino per la nascita di questo fondamentale Intergruppo” – si legge nella nota , “In un’epoca complessa come quella attuale, rimettere al centro del dibattito politico e istituzionale la conoscenza, la formazione e la ricerca scientifica è un atto di grande lungimiranza, necessario per il futuro del nostro Paese”.

Lo scienziato, che vanta una solida e riconosciuta esperienza internazionale nel campo dei prodotti naturali, si occupa nello specifico di estratti di farmacognostica su matrici vegetali. Un percorso di altissimo profilo scientifico che lo ha visto collaborare attivamente, tra le altre cose, con il prestigioso professor Marcello Nicoletti presso l’Università La Sapienza di Roma, punto di riferimento nel settore della chimica delle sostanze organiche naturali e della botanica farmaceutica.

“Come uomo di scienza che ha dedicato la propria attività alla ricerca sui fitocomplessi e alle scienze farmaceutiche, e come ex rappresentante politico, non posso che accogliere con entusiasmo questo tavolo di coordinamento. La politica ha il dovere di dialogare costantemente con la scienza, e la nascita di questo Intergruppo, supportato da un coordinamento scientifico di così alto livello, è la strada giusta da percorrere. Auguro ai senatori, ai deputati e a tutti i membri del comitato un proficuo lavoro pronto ovviamente a dare il mio contributo in merito.

Paolo Pelini

Professione

Erbochimico Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Roma – Italia

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae

PAOLO PELINI (MRSI): finalmente la scienza è entrata in parlamento

Come presidente dell’ MRSI- MOVIMENTO RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA e come ex coordinatore nazionale di Noi con Salvini,

Faccio i miei complimenti all’iniziativa interparlamentare per la nascita di un canale di comunicazione tra il mondo politico e quello scientifico avvenuto ieri presso la Camera dei Deputati da parte dell’intergruppo parlamentare, voluto dai Parlamentari Sen.Gianni Berrino e On Gian Antonio Girelli.

La scienza deve diventare patrimonio di tutti e deve uscire dai nostri reclusi in laboratorio!

Quello che ho visto alla Camera dei deputati è stato un inizio di questo passo che anch’io ho sempre auspicato come politico e come persona che ama la scienza, le parole dei relatori che sono intervenuti mi danno veramente speranza verso il raggiungimento di questa strada, perché una scienza che resta reclusa nei laboratori è una scienza che non ha scopo e non ha futuro.

Paolo Pelini

Professione

Erbochimico

Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Presidente

MRSI-MOVIMENTO RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA

Roma – Italia

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae

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