Addio a Bruno Petri, storica figura di AIISF

Ci ha lasciato BRUNO Petri, storica figura e punto di riferimento dell’AIISF di Firenze e Toscana di cui è stato Presidente e Nazionale.

Un ricordo di Andrea Veneranda

Quasi trent’anni di assidue frequentazioni, l’aver percorso insieme la strada, spesso assai irta e non priva di ostacoli, che ci ha condotto a veder affermata legittimamente la nostra figura professionale, non si dimenticano tanto facilmente.

Un lungo lasso di tempo durante il quale punti di vista a volte diversi ci hanno portato, grazie a Dio assai di rado, ad avere scontri anche “forti”, ma sempre improntati a quel rispetto reciproco che ha cementato la nostra amicizia.

Abbiamo visto, è proprio il caso di dirlo, crescere la nostra Sezione, essere fieri dei risultati raggiunti, condividere con tutti i colleghi iscritti, dal più giovane al più “datato”, gli obiettivi, spesso ambiziosi, che ci eravamo prefissi.

Di cose da dire ne avrei sicuramente ancora tante, ma in questo triste momento voglio condividere con i familiari del caro Bruno il grande dolore che li ha colpiti.