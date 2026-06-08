Sciopero Teva: ferma la produzione in tutti gli stabilimenti

Comunicato Sindacati

Riuscito lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo farmaceutico TEVA in Italia. Gli stabilimenti di Rho, Santhià, Caronno e Villanterio sono fermi da questa mattina e lo rimarranno per tutto il giorno, solo per lo stabilimento di Villanterio lo sciopero continuerà domani e dopodomani.

“È inaccettabile la decisione di licenziare il 20% del personale, 93 addetti, e chiudere il sito di Villanterio. Sono realtà industriali che godono di un’ottima salute finanziaria e registrano incrementi di fatturato anno dopo anno”. Così hanno commentato le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

La mobilitazione proseguirà con il blocco degli straordinari e delle flessibilità, “Nei prossimi giorni se non verranno registrati cambiamenti da parte della Direzione Aziendale di TEVA saranno programmati nuove giornate di sciopero. Auspichiamo, inoltre, che anche le Istituzioni interessate si attivino nel più breve tempo possibile per impedire che ci siano licenziamenti e chiusure di siti industriali”: hanno concluso Filctem, Femca, Uiltec.

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