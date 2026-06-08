Passeggiando per Lecce. Una iniziativa della Sez. AIISF

Sabato 6 giugno si è svolta la passeggiata tra le strade del centro storico di Lecce organizzata dalla Sezione AIISF di Lecce.

Due guide turistiche eccellenti, il collega Fernando Villani e la moglie hanno illustrato e fatto visitare i più importanti monumenti leccesi ad un folto gruppo di partecipanti.

L’iniziativa oltre a rappresentare un bel momento di socializzazione ha assunto una rilevante importanza culturale, perché ha fatto emergere curiosità storiche sconosciute del barocco Leccese, focalizzando l’attenzione su piazza Sant’Oronzo, l’anfiteatro romano, la Splendida Basilica di Santa Croce, la Chiesa di Sant’Irene, concludendo la passeggiata nella sontuosa piazza Duomo.

L’obiettivo prioritario di questa prima passeggiata è quello di approfondire la conoscenza del nostro splendido territorio salentino ricco di storia.

AIISF sez. Lecce

federata FEDAIISF