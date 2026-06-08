ARISF Abruzzo incontra i medici di medicina generale in formazione

Giovedì 4 giugno u.s. si è tenuto, presso la sede Asl in via Avezzano 11 a L’Aquila, un incontro con i medici di medicina generale in formazione della provincia di L’Aquila e di Pescara.

Grazie alla disponibilità del dottor Mauro Belmonte e della dottoressa Roberta Fidanza, che coordinano i corsi di formazione in medicina generale, l’incontro dal titolo” Legislazione nazionale e regolamentazione che disciplinano l’informazione scientifica del farmaco” ha coinvolto 20 medici del secondo e terzo anno di corso.

Nella prima parte la presidente ARISF Abruzzo, Dott.ssa Barbara Pinna, ha esposto le leggi e i regolamenti che disciplinano l’informazione scientifica del farmaco, ha chiarito quali requisiti di legge devono possedere gli informatori scientifici per svolgere tale lavoro e in cosa consiste, quanto possa essere importante il ruolo degli informatori nel fornire una corretta informazione sui farmaci e in ambito di farmaco vigilanza.

Nella seconda parte la segretaria, Dott.ssa Roberta d’Antonio, ha parlato di Farmindustria e del suo codice deontologico, di ARISF Abruzzo, quale federata FEDAIISF e del suo operato in ambito regionale; inoltre ha chiarito l’importanza del “Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco”, istituito il 17 giugno 2025 dal Consiglio Regionale d’Abruzzo allo scopo di garantire la qualità dell’informazione scientifica e la trasparenza con gli operatori sanitari.

Un ringraziamento va ai relatori ma anche al Dott. Angelo Rosa, Consigliere provinciale, per la sua preziosa presenza e sostegno.

L’attenzione dei partecipanti e l’interesse dimostrato agli argomenti proposti è un segnale positivo di quanto possa essere importante che le due figure del sistema sanitario al servizio del benessere dei pazienti, ossia medici e informatori dialoghino e collaborino costantemente.

ARISF Abruzzo

Federata Fedaiisaf