AIISF Sez. Messina consegna targa AIISF/Fedaiisf in ricordo di Angelo Passini.

Martedì 9/06 presso la sala riunioni del caf/patronato 50&Più di Messina, in occasione della riunione provinciale degli iscritti Aiisf sez. Messina, è stata consegnata alla signora Mariangela Pusateri, moglie del compianto Angelo Passini, la targa, fatta fare dai direttivi nazionali di Aiisf e Fedaiisf, in ricordo di Angelo.

La gradevole cerimonia si è svolta in presenza dei diversi colleghi accorsi, della moglie e di alcuni amici del compianto Angelo.

Alla consegna della targa da parte del presidente di Aiisf Messina Angelo Bagnara, non sono mancate una forte commozione e allo stesso tempo una grande felicità. Il ricordo simbolico di Angelo con tale targa racchiude esattamente ciò che è stato Angelo per il nostro mondo associativo “Ad Angelo Passini, per la dedizione, la passione e l’esempio che ci ha donato. Con gratitudine e profonda stima Aiisf e Fedaiisf ricordano la sua preziosa collaborazione e il suo spirito associativo.“

La cerimonia si concludeva con i sentiti e commossi ringraziamenti della signora Pusateri, con la quale ci siamo dati appuntamento a fine anno in occasione della consegna della Borsa di studio “Angelo Passini” che sarà donata dalla nostra sezione di Messina ad un neolaureato del corso di laurea di Farmacia e CTF.

Angelo Bagnara

Presidente Aiisf Sez. Messina Angelo Passini

Sez. AIISF Messina è federata Fedaiisf