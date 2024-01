Aesculapius farmaceutici acquistata da Amnol Chimica Biologica

Amnol Chimica Biologica S.r.l., società farmaceutica appartenente al gruppo Ceres Pharma, ha acquisito l’intero capitale sociale di Aesculapius Farmaceutici S.r.l., società attiva nello sviluppo e commercializzazione di prodotti farmaceutici, integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici.

PwC TLS ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker. LCA ha assistito i soci venditori.

Fondata nel 1959, Aesculapius è stata acquisita nel 1981 dalla famiglia Moroni, che da allora la controlla interamente e ne gestisce l’attività in sinergia con quella di Magis Farmaceutici Srl. Dalla data 1/10/2023 l’azienda Aesculapius Farmaceutici S.r.l. ha incorporato Magis Farmaceutici S.r.l.

Nel corso dell’ultimo ventennio Aesculapius, oltre a commercializzare farmaci etici, si è dedicata anche all’ideazione e allo sviluppo di nutraceutici.

Per la produzione dei propri prodotti Aesculapius collabora con stabilimenti di primissimo livello dotati delle certificazioni in accordo alle norme GMP e/o UNI ISO, che garantiscono eccellenti livelli qualitativi.

La Divisione Affari Regolatori si occupa della gestione delle attività finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio e al mantenimento delle registrazioni, sia a livello europeo che extra europeo. Rientrano in ambito regolatorio anche competenze in materia di integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici.

Per una gestione delle attività di farmacovigilanza Aesculapius si avvale di un provider esterno che garantisce l’adempimento degli obblighi normativi correnti e gli scambi delle informazioni internazionali sulla sicurezza dei prodotti medicinali autorizzati.

L’espansione dell’azienda viene perseguita attraverso la ricerca e il consolidamento di partnership commerciali con aziende farmaceutiche operanti nelle aree terapeutiche trattate.

Nel 2022 Aesculapius ha realizzato un fatturato di 28,1 milioni di euro. Il prezzo dell’acquisizione non sarà reso noto. Il management di Aesculapius rimarrà al suo posto.

Fondata a Novara nel 1978 AMNOL Chimica Biologica è presente da allora sul mercato farmaceutico. Nel 2023 AMNOL è stata acquisita da CERES PHARMA, un’azienda farmaceutica belga con sede a Gand, appartenente al fondo di Private Equity francese NAXICAP. Essendo una delle principali società di private equity in Francia, Naxicap Partners, un’affiliata di Natixis Investment Managers, ha un patrimonio in gestione di 5 miliardi di euro.

AMNOL è presente sul mercato con prodotti per diverse aree di intervento, grazie al continuo lavoro di sviluppo, produzione e commercializzazione di integratori alimentari e dermocosmetici specialistici.

L’acquisizione di Aesculapius rappresenta una svolta nell’attuazione della strategia di Ceres Pharma volta a costruire una posizione importante in Europa e in Italia in particolare.

