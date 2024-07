Campania. Audizione Fedaiisf in Commissione per il Progetto di Legge: “Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco”

Alle 14,30 del 17 luglio scorso si è svolta l’audizione presso la Va Commissione consiliare permanente della Regione Campania sul Progetto di Legge “Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco”. reg.gen.376.

Per Fedaiisf erano presenti, da remoto, Antonio Mazzarella (Presidente Nazionale Federale), Avvocato Carmen Agnello, Rossella Spisso (Presidente Aiisf sezione di Salerno) e Franco Castaldo (Presidente Aiisf sezione di Caserta). In presenza, presso l’aula consiliare, c’erano Maria Rosaria Trotta (Presidente Aiisf sezione di Napoli e referente regionale per l’informazione scientifica in ottemperanza all’art. 8 della Legge n.8 del 2011 che regolamenta l’informazione scientifica in Campania) e Massimiliano Radano (coordinatore regionale Fedaiisf).

Il Presidente Vincenzo Alaia, firmatario della proposta di legge regionale, dopo aver dato lettura della relazione che accompagna la PDL, ha lasciato la parola ad Antonio Mazzarella che ha ringraziato il Presidente Alaia e la Regione Campania per la sensibilità mostrata nei confronti della categoria.

Il Presidente Alaia, dopo aver esternato il suo interesse per la nostra professione ringraziandoci di aver portato alla sua attenzione una argomento fortemente significativo, ha poi lasciato la parola a Maria Rosaria Trotta che, dopo essersi presentata nel suo duplice ruolo e aver ringraziato il Presidente per l’opportunità concessa, ha sottolineato come la Regione Campania, da sempre, abbia a cuore la categoria. Essa, di fatto, è stata la prima Regione ad inserire gli informatori in classe prioritaria per la vaccinazione Covid 19, insieme agli altri operatori sanitari e ad aver nominato un Referente Regionale per l’informazione scientifica in Campania.

Nel suo successivo intervento, Massimiliano Radano ha evidenziato come il P.d.L. oggetto dell’audizione, sia il giusto riconoscimento per l’intera categoria che si rifletterà in un maggior rispetto dei diritti del cittadino/paziente e in un contenimento della spesa farmaceutica regionale e con una maggiore appropriatezza terapeutica.

Il Presidente Alaia ha quindi chiesto se c’erano osservazioni in merito alla PDL e, prima di chiudere la seduta, ha invitato ad inviare eventuali suggerimenti via mail entro la prossima settimana.

Un sentito ringraziamento va all’Avvocato Carmen Agnello che, in qualità di consulente legale Fedaiisf, ha seguito tutte le fasi del progetto di cui vi daremo notizia ai prossimi aggiornamenti.

Comunicato Fedaiisf

P.d.L.: ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO E DEL PARAFARMACO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del Presidente Alaia La presente legge mira ad istituire nella Regione Campania il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L’attività di informazione scientifica, nonostante sia la più normata tra le professioni a forte carattere sociale, vede nei suoi protagonisti, gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, e l’istituzione di un registro nella nostra Regione offre, agli operatori sanitari (ovvero il medico chirurgo, il dentista, il farmacista, il medico veterinario, lo psicologo e altre figure professionali raggruppate nelle categorie delle professioni sanitarie assistenziali, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione) e ai cittadini campani tutti, la possibilità di avere accesso ad elenco nominativo di professionisti che operano nel nostro territorio regionale sempre aggiornato. L’informatore scientifico è il professionista che opera da tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica, grazie al continuo aggiornamento scientifico e normativo cui è chiamato, all’interscambio di esperienze acquisite sul campo con la classe medica, all’impegno quotidiano e alla totale dedizione alla nobile causa di assicurare ai pazienti la miglior cura. È nei fatti un anello importante nella catena della salute pubblica. Tale figura è sottoposta al rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali sin da quando della sua professione se n’è intuita la valenza sociale, in quanto rende un servizio pubblico di estrema importanza.

Consapevoli delle responsabilità̀ cui sono chiamati e del fatto che la loro attività̀ ha ricadute sui loro corregionali, gli Informatori Scientifici si sono riuniti, motu proprio, in Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco – A.I.I.S.F., Associazione avente carattere nazionale e costituita da diramazioni territoriali, ovvero Sezioni (tutte dotate di Codice fiscale nonché Statuto e Atto costitutivo registrati presso l’Agenzia delle Entrate), federata FED.A.I.I.S.F. (Federazione delle Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e di un loro Coordinamento Regionale. La Regione Campania intende favorire un impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, orientando le scelte terapeutiche sulla base delle evidenze scientifiche più accreditate e trasferendo adeguata conoscenza sul farmaco in generale, a tutela e nell’interesse dei pazienti. Per quanto è in premessa, si ritiene opportuno istituire un Registro regionale degli informatori scientifici presso la competente direzione generale tutela salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania e rendere più trasparente la figura dell’Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario. La presente legge si compone di quattro articoli e non ha oneri a carico del bilancio regionale.

