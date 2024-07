AIISF Sardegna: “Musica e Solidarietà: un Tributo Memorabile per Valfrido Orrù”

In una serata carica di emozioni e altruismo, Sassari ha ospitato un evento straordinario il 5 luglio 2024. La Sezione sarda di AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco (federata FEDAIISF) e il Lions Club distretto di Ittiri hanno unito le forze per organizzare una manifestazione benefica di grande impatto, commemorando la figura dell’indimenticabile Valfrido Orrù, stimato informatore scientifico ed ex presidente AIISF.

L’evento, che ha visto la partecipazione di quasi duecento invitati, ha trasformato il dolore per la recente perdita di Valfrido in un’occasione di solidarietà concreta. Sette complessi musicali, composti principalmente da medici e informatori scientifici, hanno offerto gratuitamente le loro performance, testimoniando il profondo rispetto e l’affetto nei confronti di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore.

La scelta di coinvolgere professionisti del campo medico e farmaceutico nelle esibizioni musicali non è stata casuale. Ha sottolineato, infatti, il forte legame tra questi ambiti e l’impegno condiviso nel migliorare la vita delle persone, un ideale che Valfrido ha sempre perseguito con dedizione.

L’aspetto più rilevante della serata è stato indubbiamente il suo fine benefico. Il ricavato dell’evento è stato equamente suddiviso tra due realtà di fondamentale importanza per il territorio: la Casa della Fraterna Solidarietà di Sassari, un’associazione ONLUS che si dedica all’assistenza dei cittadini in difficoltà economica, e Casa Lions di Cagliari, un’organizzazione benefica che offre supporto logistico ai pazienti oncologici e ai propri familiari.

Questa scelta di destinazione dei fondi raccolti riflette perfettamente lo spirito di servizio che accomuna AIISF e il Lions Club. Entrambe le organizzazioni, infatti, pur operando in ambiti diversi, condividono la missione di migliorare la qualità della vita nella comunità, proprio come Valfrido Orrù ha fatto durante la sua carriera professionale.

L’evento ha dimostrato come la collaborazione tra associazioni professionali e club di servizio possa generare un impatto significativo per la società. Ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale che gli informatori scientifici e i medici possono svolgere non solo nell’ambito della loro professione, ma anche come catalizzatori di iniziative benefiche a supporto delle persone in difficoltà.

In conclusione, questa serata di musica e solidarietà ha rappresentato non solo un commovente tributo a Valfrido Orrù, ma anche un esempio tangibile di come la comunità medica e farmaceutica possa unirsi per fare la differenza. Ha dimostrato che, anche di fronte alla perdita, è possibile trasformare il dolore in azione positiva, creando un legacy di speranza e supporto per chi ne ha più bisogno.

