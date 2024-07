USA. Gli intermediari farmaceutici spingono per i farmaci più costosi, secondo il rapporto del Comitato della Camera dei Rappresentanti

I gestori dei benefici delle farmacie statunitensi spingono i pazienti verso trattamenti più costosi, anche quando sono disponibili opzioni a basso costo, secondo un rapporto della Commissione per il controllo e la responsabilità della Camera dei Rappresentanti.

Market Screener – 23 luglio 2024

La commissione ha dichiarato di aver trovato prove che i gestori dei benefici delle farmacie (PBM) costringono i produttori di farmaci a pagare sconti per collocare i loro farmaci di marca in una posizione favorevole in un formulario o nell’elenco dei farmaci coperti da vari piani assicurativi.

È in corso un’audizione della commissione di supervisione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, che includerà i dirigenti dei tre principali PBM statunitensi: OptumRx di UnitedHealth, ExpressScripts di Cigna e Caremark di CVS Health.

I PBM sono aziende che gestiscono le prestazioni dei farmaci da prescrizione per le compagnie di assicurazione sanitaria, i grandi datori di lavoro e i piani di farmaci da prescrizione Medicare.

I tre maggiori PBM hanno usato la loro posizione “per attuare politiche anticoncorrenziali” e proteggere i propri profitti, ha aggiunto la commissione.

Ha anche affermato che i PBM condividono i dati dei pazienti tra le loro diverse unità integrate per indirizzarli verso le farmacie di loro proprietà.

I PBM hanno anche iniziato a spostare alcune operazioni all’estero per evitare la trasparenza e le riforme proposte, secondo il rapporto.

