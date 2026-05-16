AIFA riunisce il Tavolo con le Regioni. All’O.d.G. il monitoraggio della spesa farmaceutica

Monitoraggio della spesa farmaceutica, riunito il Tavolo AIFA-Regioni

AIFA – 15 maggio 2026

Il Tavolo AIFA-Regioni, coordinato dalla Direzione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, si è riunito nella giornata di ieri alla presenza dei rappresentanti nominati o delegati delle Regioni.

Nel corso dell’incontro è stato esaminato il documento di monitoraggio della spesa farmaceutica relativo al periodo gennaio-ottobre 2025, al fine di approfondire congiuntamente le dinamiche regionali che incidono sull’andamento della spesa farmaceutica e di rafforzare il confronto istituzionale tra AIFA e le amministrazioni territoriali.

Nell’ottica di un’interlocuzione fattiva e di un confronto volto a consolidare le attività di monitoraggio e governo della spesa farmaceutica, AIFA ha richiesto alle singole Regioni elementi relativi alle misure di contenimento della spesa farmaceutica, con particolare riferimento alla programmazione dei fabbisogni di medicinali, all’organizzazione delle centrali d’acquisto regionali, alla verifica delle eventuali discrepanze tra fabbisogni dichiarati e medicinali acquistati, nonché alle attività di controllo dell’appropriatezza prescrittiva e di controllo delle prescrizioni, sia nel canale della convenzionata sia in quello ospedaliero e ambulatoriale.

Il tavolo di coordinamento AIFA-Regione ha la finalità specifica di consentire una collaborazione tecnica tra AIFA e le diverse Regioni, con l’obiettivo specifico di concorrere alla sostenibilità del sistema farmaceutico e all’appropriatezza nell’erogazione delle cure ai pazienti.

AIFA – Pubblicato il: 15 maggio 2026

Monitoraggio Spesa Farmaceutica

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Composizione Tavolo Tecnico

Nota:

Il Tavolo Tecnico, la cui operatività è di natura gestionale, si prefigge l’obiettivo di favorire e, in particolare, di approfondire i diversi aspetti di natura tecnico-scientifica al fine di un confronto continuo e strutturato su tematiche riguardanti l’accesso ai medicinali e la rimborsabilità degli stessi ai fini di una proficua collaborazione tra l’Agenzia e gli Uffici afferenti agli Assessorati Regionali.

È istituito presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, con determinazione n. 7 del 16 gennaio 2025. Per l’Agenzia Italiana del Farmaco, Pierluigi Russo – Direttore tecnico-scientifico dell’AIFA – ha compiti di coordinamento