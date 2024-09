Il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA ha eletto il nuovo presidente

Nella riunione di settembre 2024, il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha eletto Bruno Sepodes come nuovo presidente. Il professor Sepodes inizierà il suo mandato triennale il 21 settembre.

Di nazionalità portoghese, Bruno Sepodes è uno specialista in farmacologia e farmacoterapia con un master in Scienze regolatorie presso l’Università di Lisbona e un Master in Salute pubblica presso la Johns Hopkins University (USA). Ha lavorato come esperto senior per INFARMED, l’Autorità nazionale portoghese per i medicinali e i prodotti sanitari, dal 2005. Sepodes ha una vasta esperienza di lavoro con l’EMA, in particolare come membro e vicepresidente del CHMP, membro del Comitato per le terapie avanzate (CAT), membro e presidente del Comitato per i medicinali orfani (COMP) e copresidente dell’Emergency Task Force (ETF) dell’EMA.

“Come presidente del CHMP, la mia priorità numero uno è garantire i più alti standard di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per i pazienti nell’Unione Europea (UE).

Insieme, affronteremo le sfide e le opportunità presentate dalle nuove tecnologie, tra cui terapie avanzate complesse, l’integrazione delle tecnologie sanitarie digitali e l’uso dell’intelligenza artificiale.

Ci impegniamo a facilitare lo sviluppo e l’implementazione rapidi dei medicinali, in particolare quando ci si trova di fronte a minacce per la salute. Far progredire la scienza normativa per supportare un processo decisionale più efficiente e basato sulle prove rimane fondamentale per i pazienti in tutta l’UE”.

Bruno Sepodes, nuovo presidente del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA

Il Prof. Bruno Sepodes succede al Dott. Harald Enzmann come presidente, che ha completato il massimo di due mandati triennali consentiti per i presidenti del CHMP.

Il CHMP è il comitato dell’EMA responsabile della preparazione e dell’adozione dei pareri dell’Agenzia sull’autorizzazione dei medicinali per uso umano. Il comitato si riunisce una volta al mese e l’EMA pubblica gli ordini del giorno, i verbali e i punti salienti delle sue riunioni plenarie.

Il CHMP eleggerà un nuovo vicepresidente nella riunione di ottobre 2024.

Related content

Committee for Human Medicinal Products (CHMP)

Committee for Advanced Therapies (CAT)

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)

External links

Portuguese National Authority for Medicines and Health Products (INFARMED)

Notizie correlate: È l’ungherese Olivér Várhelyi il nuovo Commissario europeo per la salute e il benessere degli animali.

U.E.: Lettera di Ursula Von Der Leyen. Mission Letter Olivér Vàrhelvy