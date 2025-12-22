NewsNews fedaiisf

AIISF Lecce per Telethon

Oggi la sezione Aiisf di Lecce come consuetudine è scesa in piazza al fianco di Telethon .

I componenti del Direttivo e molti iscritti hanno gestito le postazioni di Telethon per la vendita dei cuori di cioccolato a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare , nelle piazze di Lecce e Maglie .

Quest’anno si è deciso di collaborare su due piazze contemporaneamente e l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da molti iscritti che si sono prodigati generosamente, facendo registrare un risultato importante grazie alla grande affluenza di gente alle postazioni approntate, che ci ha permesso di conseguire un ottimo risultato, contribuendo ad una nobile causa.

Ringraziamo la responsabile provinciale di Telethon che ci ha dato questa opportunità unica, che ci consente di approcciare Fedaiisf al sociale.

Giuseppe De Paolis
Presidente AIISF sezione Lecce

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

