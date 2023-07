AIISF Napoli. Partecipazione a “Race for the cure”, manifestazione per la lotta ai tumori al seno

Quest’anno AIISF Napoli, Federata FEDAIISF, sarà al fianco di Komen Italia per partecipare a “Race for the cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo

La manifestazione sociale si terrà a Roma, Bari, Bologna, Brescia, Napoli Matera.

Aderisci anche tu alla squadra di Aiisf Napoli, Associazione Italiana Informatori Scientifici del farmaco e parafarmaco, e invita la tua rete a sostenere il progetto: non è fondamentale partecipare fisicamente, l’importante è iscriversi qui https://www.raceforthecure.it//race/team/36/join/5127/0UA3ZL

Ti aspettiamo!

Nota.

RACE FOR THE CURE è l’evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica in 6 città italiane: Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli

È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti.

Le protagoniste della RACE FOR THE CURE sono le DONNE IN ROSA, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.