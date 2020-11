AIISF Sardegna ricomincia da 3

Ricomincio da tre

Da circa 15 anni in Sardegna erano assenti delle sezioni dell’AIISF.

A Maggio 2020 gli iscritti erano meno di cinquanta.

Le vicissitudini a tutti noi note, hanno spinto alcuni colleghi (Arturo Uleri, Andrea Deiana, Andrea Fois, Antonio Scano, Sergio Mulargia, Marcello Tore, Francesco Pani, Paolo Corda), ad agire con determinazione e creare un coordinamento spontaneo con l’obiettivo di far fronte alle delibere regionali restrittive per la professione, organizzando una serie di incontri con le massime figure della Sanità regionale nel delicato momento seguente al lockdown.

Questa forte azione ha condotto molti altri colleghi a unirsi sotto l’egida di AIISF e quasi a triplicare il numero degli iscritti, ponendo così le basi per la nascita non di uno ma di ben 3 direttivi provinciali.

In tal modo dal 2 al 5 novembre scorso si sono svolte le elezioni in modalità virtuale, offrendo così ai 130 iscritti delle varie sezioni sarde di eleggere i propri rappresentanti, in piena aderenza allo statuto AIISF.

Per i rispettivi direttivi provinciali sono stati eletti i colleghi:

Sezione di Sassari e provincia

Presidente Andrea Deiana

Vice Presidente Maria Luisa Chiarolini

Segretario Stefano Caria

Tesoriere Vittorio Carboni

Consiglieri Alessandro Pinna Spada

Antonio Tala

Sezione province di Nuoro e Oristano

Presidente Andrea Fois

Vice Presidente Arturo Uleri

Segretario Mirco Corongiu

Tesoriere Ignazio Chironi

Sezione di Cagliari e provincia

Presidente Paola Murtas

Vice Presidente Antonio Scano

Segretario Mauro Scognamiglio

Tesoriere Vanni Schirru

Consiglieri Monica Steri

Salvatore Serra

I colleghi, nel ringraziare per la fiducia riposta, hanno tenuto a sottolineare che solo con il sostegno e la partecipazione di tutti sarà possibile svolgere il compito affidato e, come ha espresso lo stesso Andrea Deiana, “da soli si partecipa, ma solo uniti si vince”.

La consapevolezza comune è di avere finalmente tracciato un solco fondamentale per ottenere un dialogo costante e collaborativo con le istituzioni regionali al fine di ottenere il riconoscimento della professione al servizio della classe medica e del cittadino, abbattendo i pregiudizi del passato.

A completare questa nuova realtà, in accordo con il Direttivo Nazionale AIISF, i Direttivi delle rispettive province trovandosi nella necessità di esprimere, soprattutto in questa fase iniziale, un’azione altamente sinergica, hanno eletto il Coordinamento Regionale, presieduto dal collega Andrea Deiana che, su sua proposta, sarà coadiuvato da altri cinque colleghi (Antonio Scano, Stefano Caria, Arturo Uleri, Paola Murtas e Andrea Fois).

Tutti gli eletti lavoreranno per rafforzare l’unità di categoria e creare partecipazione ed entusiasmo attorno a un progetto condiviso, che permetta di ottenere il pieno riconoscimento della professione dell’informazione scientifica.

Andrea Deiana