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ARISF Abruzzo. In memoria del Dr. Fabio Tolloso

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Gli informatori di ARISF Abruzzo, federata Fedaiisf, vogliono ricordare e rendere omaggio al Dr. Fabio Tolloso, prematuramente scomparso.

Il Dr. Fabio Tolloso era un noto geriatra operante presso la ASL di Pescara, specializzato nella gestione dell’anziano fragile e responsabile del Day Hospital Geriatrico.

Gli informatori Abruzzo ricordano le sue doti umane, la sua disponibilità, il rispetto per chi professa l’attività di informatore scientifico, la sua amicizia

Profondamente colpiti dalla triste notizia, gli informatori abruzzesi vogliono esprimere la loro vicinanza ai familiari del caro Dr.Fabio in questo momento di grande dolore,

Le più sentite e commosse condoglianza.

-ARISF Abruzzo-
Federata Fedaiisf

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Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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