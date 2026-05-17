ARISF Abruzzo. In memoria del Dr. Fabio Tolloso

Gli informatori di ARISF Abruzzo, federata Fedaiisf, vogliono ricordare e rendere omaggio al Dr. Fabio Tolloso, prematuramente scomparso.
Il Dr. Fabio Tolloso era un noto geriatra operante presso la ASL di Pescara, specializzato nella gestione dell’anziano fragile e responsabile del Day Hospital Geriatrico.
Gli informatori Abruzzo ricordano le sue doti umane, la sua disponibilità, il rispetto per chi professa l’attività di informatore scientifico, la sua amicizia
Profondamente colpiti dalla triste notizia, gli informatori abruzzesi vogliono esprimere la loro vicinanza ai familiari del caro Dr.Fabio in questo momento di grande dolore,
Le più sentite e commosse condoglianza.
-ARISF Abruzzo-
Federata Fedaiisf