AIISF Sez. di Messina. Questioni di filiera di qualità

Si sono svolti al Teatro Vittorio Emanuele di Messina i “Teatri del Gusto”, sei serate dedicate al racconto del cibo attraverso il territorio e riferimenti alla parte salutistica che il cibo di qualità rappresenta.

Le serate, sapientemente condotte dal nostro Vice Presidente Rosario Gugliotta e coadiuvato dal nostro segretario Giovanni Cerenzia, si sono svolte e si stanno svolgendo in questo mese di dicembre con temi dedicati prevalentemente alle consuetudini alimentari del Natale, con la presenza e il supporto della sezione AIISF di Messina.

In un contesto davvero spettacolare, nel book shop appunto del teatro Vittorio Emanuele di Messina, si è parlato dell’importanza di tutti gli elementi che compongono le diverse filiere alimentari di qualità con un parallelismo con la filiera della salute, in cui, per raggiungere un buon obiettivo, tutti i vari componenti dovranno essere sincroni e di alto livello, e la nostra categoria di informatori scientifici, se ben interpretata e gestita, diventa sicuramente un anello utile e fondamentale per il buon esito finale della salute di tutti.

Tutte le serate sono state seguite da un pubblico numeroso, che è stato fortemente coinvolto e interessato all’associazione tra la filiera alimentare di qualità e la filiera della salute strettamente collegate e interconnesse. Grande è stata la soddisfazione degli organizzatori degli eventi e anche della nostra Sez. di Messina che ha supportato brillantemente gli stessi.

