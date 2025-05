L’Assemblea mondiale della sanità adotta lo storico accordo sulla pandemia. Italia astenuta

L’Assemblea mondiale della sanità adotta lo storico accordo sulla pandemia per rendere il mondo più equo e sicuro dalle future pandemie

20 maggio 2025 – Comunicato stampa WHO Ginevra

L’adozione dell’accordo segue tre anni di intensa negoziazione avviata a causa delle lacune e delle disuguaglianze identificate nella risposta nazionale e globale al COVID-19.

L’accordo promuove la collaborazione globale per garantire una risposta più forte ed equa alle future pandemie.

I prossimi passi includono negoziati sul sistema Pathogen Access e Benefit Sharing.

Gli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno oggi formalmente adottato per consenso il primo accordo pandemico al mondo. La decisione storica della 78a Assemblea mondiale della sanità culmina più di tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di COVID-19 e guidati dall’obiettivo di rendere il mondo più sicuro e più equo in risposta a future pandemie.

“Il mondo è più sicuro oggi grazie alla leadership, alla collaborazione e all’impegno dei nostri Stati membri per adottare lo storico accordo pandemico dell’OMS”, ha dichiarato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS. “L’accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo dalle future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, società ed economie non devono essere lasciati vulnerabili a subire nuovamente perdite come quelle sopportate durante il COVID-19″.

I governi hanno adottato oggi l’accordo sulla pandemia dell’OMS in una sessione plenaria dell’Assemblea mondiale della sanità, il massimo organo decisionale dell’OMS. L’adozione ha seguito l’approvazione di ieri dell’accordo con voto (124 a favore, 0 obiezioni, 11 astensioni fra cui l’Italia) in commissione da parte delle delegazioni degli Stati membri.

“A partire dal culmine della pandemia di COVID-19, i governi di tutti gli angoli del mondo hanno agito con grande scopo, dedizione e urgenza, esercitando così la loro sovranità nazionale, per negoziare lo storico accordo sulla pandemia dell’OMS che è stato adottato oggi”, ha detto il dottor Teodoro Herbosa, segretario del Dipartimento della salute delle Filippine e presidente dell’Assemblea mondiale della salute di quest’anno, che ha presieduto l’adozione dell’accordo. “Ora che l’accordo è stato portato in vita, dobbiamo tutti agire con la stessa urgenza per implementare i suoi elementi critici, compresi i sistemi per garantire un accesso equo ai prodotti sanitari legati alla pandemia salvavita. Poiché il COVID era un’emergenza irripetibile, l’accordo sulla pandemia dell’OMS offre un’opportunità unica nella vita per costruire sulle lezioni apprese da quella crisi e garantire che le persone in tutto il mondo siano meglio protette se emerge una futura pandemia”.

L’accordo sulla pandemia dell’OMS stabilisce i principi, gli approcci e gli strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una serie di aree, al fine di rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. Ciò include attraverso l’accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e diagnostica.

Per quanto riguarda la sovranità nazionale, l’Accordo afferma che: “Nulla dell’Accordo sulla pandemia dell’OMS deve essere interpretato come fornendo al Segretariato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, incluso il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, qualsiasi autorità per dirigere, ordinare, alterare o altrimenti prescrivere la legge nazionale e/o nazionale, a seconda dei casi, o le politiche di qualsiasi Parte, o di imporre o altrimenti imporre qualsiasi requisito che le Parti intraprendano azioni specifiche, come il divieto o l’accettazione dei viaggiatori, l’imposizione di mandati di vaccinazione o misure terapeutiche o diagnostiche o l’attuazione di blocchi”.

Note degli editori

La risoluzione sull’accordo sulla pandemia dell’OMS adottata dall’Assemblea mondiale della sanità stabilisce le misure per prepararsi all’attuazione dell’accordo. Include il lancio di un processo per redigere e negoziare un sistema di accesso ai patogeni e condivisione dei benefici (PABS) attraverso un gruppo di lavoro intergovernativo (IGWG). Il risultato di questo processo sarà preso in considerazione all’Assemblea mondiale della sanità del prossimo anno.

Una volta che l’Assemblea adotterà l’allegato PABS, l’accordo pandemico dell’OMS sarà aperto alla firma e all’esame della ratifica, anche da parte degli organi legislativi nazionali. Dopo 60 ratifiche, l’accordo entrerà in vigore.

Inoltre, gli Stati membri hanno anche indirizzato l’IGWG ad avviare misure per consentire l’istunzione del Meccanismo finanziario di coordinamento per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e della rete logistica globale della catena di approvvigionamento e (GSCL) per “migliorare, facilitare e lavorare per rimuovere le barriere e garantire un accesso equo, tempestivo, rapido, sicuro e conveniente ai prodotti sanitari legati alla pandemia per i paesi bisognosi durante le emergenze sanitarie pubbliche di interesse internazionale, comprese le emergenze pandemiche e per la prevenzione di tali emergenze”.

Secondo l’accordo, i produttori farmaceutici che partecipano al sistema PABS svolgeranno un ruolo chiave nell’accesso equo e tempestivo ai prodotti sanitari legati alla pandemia rendendo disponibile all’OMS “un accesso rapido mirato al 20% della loro produzione in tempo reale di vaccini, terapie e diagnostica sicuri, di qualità ed efficaci per l’agente patogeno che causa l’emergenza pandemica”. La distribuzione di questi prodotti ai paesi sarà effettuata sulla base del rischio e delle necessità per la salute pubblica, con particolare attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

L’accordo sulla pandemia dell’OMS è il secondo accordo giuridico internazionale negoziato ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione dell’OMS, il primo è la Convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco, che è stata adottata nel 2003 ed è entrata in vigore nel 2005.

L’Italia si è astenuta su un importante voto all’OMS sulla gestione delle pandemie

Si votava un documento che chiede un maggiore coordinamento internazionale: il governo Meloni lo ha definito un rischio per «la sovranità degli stati»

Il Post – Martedì 20 maggio 2025

Martedì l’Italia si è astenuta durante un voto all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’agenzia dell’ONU per la salute, che riguardava il testo dell’Accordo sulle pandemie, un testo vincolante che serve a coordinare la risposta dei vari paesi a un’eventuale futura pandemia. L’accordo ha richiesto tre anni di trattative ed è stato approvato col voto favorevole di 124 paesi e con 11 astensioni. Oltre all’Italia si sono astenuti paesi come Russia, Iran e Israele, che su diversi aspetti sono distanti dalle posizioni dei paesi occidentali.

Negli anni della pandemia di Covid-19 l’OMS era stato criticato soprattutto dai no-vax per gli inviti a rispettare i lockdown e a vaccinarsi, fra le altre cose: un gruppo di persone a cui i partiti attualmente al governo in Italia hanno spesso cercato di mostrarsi favorevoli. Gli Stati Uniti, che stanno completando le procedure di rituro dall’OMS per volere del presidente Donald Trump, non hanno partecipato al voto.

Nella sua dichiarazione di voto il governo italiano ha spiegato di essersi astenuto perché considera il documento una forma di ingerenza di un’organizzazione sovranazionale in questioni di salute pubblica che ritiene dovrebbero essere di competenza dei singoli stati.

Nota:

La mancata approvazione dell’Italia non è una totale sorpresa. Il ministro della salute Orazio Schillaci aveva più volte espresso la contrarietà del governo nei confronti del documento, che ha ripetuto ieri in una dichiarazione rivolta all’assemblea: «L’Italia intende ribadire la propria posizione in merito alla necessità di riaffermare la sovranità degli Stati nell’affrontare le questioni di salute pubblica».

ADESSO PERÒ LA POSIZIONE italiana appare piuttosto incomprensibile alla platea internazionale, dato che le istanze del nostro Paese e di altri governi erano state in buona parte accolte. Lo stesso Schillaci ha apprezzato pubblicamente le concessioni ottenute nell’ultima bozza dell’accordo. Di fatto, l’Italia ha combattuto un trattato che non impone praticamente nulla. L’articolo 3, dedicato ai principi, afferma «il diritto sovrano degli Stati di legiferare e attuare leggi all’interno della loro giurisdizione».

ALL’ARTICOLO 22 si chiarisce che l’accordo non dà all’Oms «alcuna autorità per dirigere, ordinare, alterare o altrimenti prescrivere le misure nazionali (…) o di imporre l’obbligo di intraprendere azioni specifiche, come ad esempio vietare o accettare viaggiatori, imporre vaccinazioni o misure terapeutiche o diagnostiche, o attuare misure di blocco». E infatti nella nostra delegazione nessuno parla di uscire dall’organizzazione, a differenza degli Usa e di altri governi di osservanza trumpiana come l’Argentina di Javier Milei. «L’Italia – ha detto anzi Schillaci – auspica di continuare a collaborare con gli altri Stati membri dell’Oms per definire le questioni in sospeso che, a nostro avviso, meritano ulteriori approfondimenti».

L’ALZATA DI SCUDI ginevrina è però facilmente spendibile in patria per riallineare alla maggioranza il mondo complottista e no vax.

IL MONDO SCIENTIFICO appare sconcertato dalla posizione del governo. «Sono un po’ incredulo e stupefatto che l’Italia abbia voluto astenersi per l’Accordo sulle pandemie dell’Oms» dice il virologo Lorenzo Pregliasco dell’università Statale di Milano. Persino l’infettivologo Matteo Bassetti, politicamente vicinissimo alla destra, adesso si dice deluso: «Avrei preferito che il nostro Paese non stesse dalla stessa parte di Paesi come Iran, Russia e Israele». (fonte: Il Manifesto)

L’Industria farmaceutica

Oltre ai governi sovranisti, anche l’industria farmaceutica si era attivata per smorzarne la portata. Le aziende hanno ottenuto che nel testo non compaiano obblighi in materia di brevetti: com’è avvenuto durante la pandemia, le aziende potranno conservare il loro diritto di monopolio su kit diagnostici, farmaci e vaccini, vendendoli al prezzo e agli acquirenti che sceglieranno loro. Nel testo ogni azione per limitare lo strapotere delle aziende e condividere tecnologie salva-vita è solo «incoraggiata» senza particolari vincoli. Fallisce così il tentativo dell’Oms di rimediare all’irrilevanza dimostrata durante la crisi Covid, quando i solleciti arrivati da Ginevra sono stati regolarmente ignorati, dalla richiesta di non chiudere le frontiere a quella di condividere test, farmaci e vaccini con i Paesi poveri.