AISFTAA. Nuova maratona vaccinale per gli informatori del Trentino Alto Adige

Continua il contributo volontario degli informatori scientifici del Trentino Alto Adige nell’aiutare come “diluitori” l’azienda sanitaria Trentina.

Partirà questo weekend in tutto il Trentino una nova maratona vaccinale dove il contributo di volontari, e non, sarà di grande aiuto per sconfiggere Covid-19.

Il presidente di Aisftaa, Maxmilian Sapienza, si ritiene molto soddisfatto anche per l’aumento della partecipazione dei colleghi a questa iniziativa, e ringrazia tutti i partecipanti.

Comunicato AISFTAA – 14 gennaio 2022

AISFTAA è federata Fedaiisf