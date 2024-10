Alfasigma lancia Morpho, la nuova brand identity della Business Unit CDMO

Alfasigma lancia Morpho: svelata a CPHI 2024 la nuova brand identity della Business Unit CDMO

Comunicato Alfasigma – 10 ottobre 2024

Alfasigma ha svelato oggi Morpho, la nuova brand identity della Business Unit CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), in occasione di CPHI 2024, la più importante fiera del settore farmaceutico, e in particolare per il comparto Contract Development e Contract Manufacturing, che si sta svolgendo a Milano dall’8 al 10 ottobre.

Costituita nel 2017, la Business Unit CDMO ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni (con un CAGR a doppia cifra) basando il proprio successo sulla pluridecennale competenza di Alfasigma nella fornitura di servizi di sviluppo e produzione per conto terzi di farmaci.

Rocco Paracchini, Direttore della Business Unit CDMO di Alfasigma, spiega: “La nuova brand identity Morpho, che in greco antico significa “dare forma”, plasmare, scaturisce da un’esigenza specifica: raccontare la crescita della Business Unit, facendo leva sulla capacità di rinnovarsi costantemente e consolidare la propria leadership acquisita sui mercati nel corso della propria storia”.

Con oltre 60 anni di esperienza, il servizio di Contract Manufacturing di Alfasigma continua a investire nell’innovazione dei processi e nelle competenze per trovare la soluzione ottimale per ogni nuova sfida. La Business Unit CDMO di Alfasigma opera negli stabilimenti farmaceutici di Pomezia (RM), Alanno (PE), Trezzano Rosa (MI), Shreveport (USA) e Sermoneta (LT, Biosint), vantando un team di esperti e tecnologie sempre all’avanguardia per dare vita a prodotti farmaceutici di alta qualità.

Il CDMO di Alfasigma può offrire versatilità e diversificazione dei prodotti attraverso un’ampia gamma di forme farmaceutiche, che comprendono liquidi iniettabili (fiale e ampolle sterilizzate e asettiche, siringhe e cartucce preriempite), prodotti liofilizzati in fiale e ampolle e polveri sterili. Nella gamma rientrano anche vaccini e prodotti ormonali sterili per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

I reparti sterili nello stabilimento di Alanno e il know-how nel campo del riempimento sterile rendono Alfasigma un partner affidabile per le aziende del settore. Le sue capacità produttive comprendono anche semisolidi, liquidi non sterili, schiume pressurizzate e solidi orali. Inoltre, Alfasigma fornisce servizi di supporto alla produzione, tra cui, ma non solo, studi di formulazione, impostazione di lotti di sperimentazioni tecniche e cliniche e convalida dei processi.

“Il settore farmaceutico italiano è uno dei mercati più attraenti dell’UE e uno dei primi cinque in termini di fatturato [1]. Nel 2023, inoltre, il mercato italiano dei CDMO ha fatto registrare ricavi per 2,3 miliardi di euro, confermando la leadership del nostro Paese in questo settore strategico – spiega Fabio Russo, Chief Technical Operations Officer di Alfasigma -. È in questo contesto che si focalizzano gli investimenti nel nostro CDMO, che oggi diventa Morpho e assume una nuova veste. L’obiettivo è utilizzare la reputazione che la business unit si è guadagnata negli ultimi anni come trampolino di lancio per potenziare ancora di più le nostre capacità. Pensiamo che le nostre competenze faranno la differenza per partner e clienti, aiutando Morpho ad affermare la propria posizione al vertice del CDMO europeo”.

[1] Efpia (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), The Pharmaceutical

Industry in Figures, Key Data 2023: https://efpia.eu/media/rm4kzdlx/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2023.pdf