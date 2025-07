AstraZeneca investirà 50 miliardi negli Stati Uniti.

La pietra angolare di questo investimento storico è un nuovo impianto di produzione statunitense multimiliardario che produrrà sostanze farmaceutiche per l’innovativo portafoglio di gestione del peso e del metabolico dell’azienda, tra cui GLP-1 orale, baxdrostat, PCSK9 orale e prodotti combinati a piccole molecole. Il nuovo centro all’avanguardia produrrà piccole molecole, peptidi e oligonucleotidi. Questo investimento di capitale multimiliardario si aggiunge ai 3,5 miliardi di dollari annunciati nel novembre 2024.

L’impianto di sostanze stupefacenti, previsto per essere nel Commonwealth della Virginia, sarebbe il più grande investimento manifatturiero di AstraZeneca al mondo. La struttura sfrutterà l’intelligenza artificiale, l’automazione e l’analisi dei dati per ottimizzare la produzione.

L’investimento di 50 miliardi di dollari attraverso la nostra impronta di ricerca e sviluppo e produzione negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni include anche:

Espansione della nostra struttura di ricerca e sviluppo a Gaithersburg, Maryland

Centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia a Kendall Square, Cambridge, Massachusetts

Impianti di produzione di nuova generazione per la terapia cellulare a Rockville, Maryland e Tarzana, California

Continua espansione della produzione a Mount Vernon, Indiana

Espansione della produzione specializzata a Coppell, Texas

Nuovi siti per fornire studi clinici

Il nostro crescente investimento nella ricerca e nello sviluppo in nuove medicine

Collettivamente, questi investimenti aiuteranno a realizzare l’ambizione di AstraZeneca di raggiungere 80 miliardi di dollari di entrate totali entro il 2030, di cui ci aspettiamo che il 50% sia generato negli Stati Uniti.

Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Per decenni gli americani hanno fatto affidamento sulla fornitura straniera di prodotti farmaceutici chiave. Il presidente Trump e le nuove politiche tariffarie della nostra nazione si concentrano sulla fine di questa debolezza strutturale. Siamo orgogliosi che AstraZeneca abbia preso la decisione di portare una produzione farmaceutica sostanziale alle nostre coste. Questo investimento storico sta portando decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti e garantirà che le medicine vendute nel nostro paese siano prodotte proprio qui.”

Il governatore Glenn Youngkin, Commonwealth della Virginia, ha dichiarato: “Voglio ringraziare AstraZeneca per aver scelto la Virginia come pietra angolare per questo investimento trasformativo negli Stati Uniti. Questo progetto stabilirà lo standard per gli ultimi progressi tecnologici nella produzione farmaceutica, creando centinaia di posti di lavoro altamente qualificati e contribuendo a rafforzare ulteriormente la catena di approvvigionamento nazionale della nazione. La produzione avanzata è al centro dell’economia dinamica della Virginia, quindi sono entusiasta che AstraZeneca, una delle principali aziende farmaceutiche del mondo, abbia intenzione di fare il loro più grande investimento manifatturiero globale qui nel Commonwealth”.

Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi sostiene la nostra fede nell’innovazione americana nei biofarmaci e il nostro impegno nei confronti dei milioni di pazienti che hanno bisogno dei nostri farmaci in America e a livello globale. Sosterrà anche la nostra ambizione di raggiungere 80 miliardi di dollari di entrate entro il 2030. Non vedo l’ora di collaborare con il governatore Youngkin e il suo team per lavorare al nostro più grande investimento manifatturiero di sempre. Riflette il desiderio del Commonwealth della Virginia di creare posti di lavoro altamente qualificati nella scienza e nella tecnologia e rafforzerà la catena di approvvigionamento nazionale del paese per i farmaci”.

Note

AstraZeneca negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono il più grande mercato di AstraZeneca e ospita 19 siti di ricerca e sviluppo, produzione e commerciali. Impiegiamo più di 18.000 persone e sosteniamo 92.000 posti di lavoro in totale negli Stati Uniti. Nel 2024 abbiamo contribuito con 5 miliardi di dollari direttamente all’economia e creato circa 20 miliardi di dollari di valore complessivo per l’economia americana.

Oggi gli Stati Uniti rappresentano il 42% delle nostre entrate totali con l’ambizione di raggiungere il 50% entro il 2030. Ciò sottolinea il ruolo fondamentale che gli Stati Uniti svolgono nella nostra capacità di realizzare la nostra ambizione di lanciare 20 nuovi farmaci entro la fine del decennio.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) è un’azienda biofarmaceutica globale guidata dalla scienza che si concentra sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci da prescrizione in oncologia, malattie rare e biofarmaceutici, tra cui cardiovascolare, renale, metabolismo, respiratorio e immunologia. Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, i farmaci innovativi di AstraZeneca sono venduti in più di 125 paesi e utilizzati da milioni di pazienti in tutto il mondo. Visita astrazeneca.com e segui l’azienda sui social media @AstraZeneca