Successo e solidarietà: al via il Torneo AIISF Toscana Centro 2026

a sostegno del Meyer

Si è aperta con uno straordinario successo di pubblico e partecipazione la prima tappa del Torneo della Solidarietà AIISF Toscana Centro 2026. Per l’occasione, medici e informatori scientifici del territorio hanno svestito camici e abiti professionali per scendere in campo in un grande evento di beneficenza. Sei squadre si sono affrontate con determinazione, unite dal comune obiettivo di sostenere i progetti di cura e ricerca dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Contribuire a questa causa significa potenziare la ricerca scientifica, accelerare lo sviluppo tecnologico, migliorare l’accoglienza per le famiglie e supportare le attività di play therapy dedicate a bambini e adolescenti ospedalizzati.

Un nuovo formato per un maggiore spettacolo

L’edizione di quest’anno ha introdotto un’importante novità logistica e strutturale: ad una iniziale fase a gironi costituita da due triangolari ad alta intensità competitiva è seguita la fase finale, un match secco per l’assegnazione del titolo.

Questa formula ha garantito un numero superiore di incontri, elevando il livello dello spettacolo e l’impegno fisico richiesto ai partecipanti, a totale beneficio del pubblico presente.

La competizione ha regalato momenti di grande agonismo e continui ribaltamenti dei pronostici. La SynLab, detentrice del titolo, è stata eliminata a sorpresa già nella fase a gironi, sorte toccata anche ai Black Devils, considerati i favoriti alla vigilia. A conquistare l’accesso alla finalissima è stata invece la rivelazione Real Conte, formazione composta dagli specialisti dell’Ospedale Careggi di Firenze.

Tra le prestazioni degne di nota spicca proprio quella della nostra formazione, la New ISF, capace di raggiungere l’ultimo atto del torneo al termine di un percorso netto. Nonostante la straordinaria vena realizzativa del nostro capocannoniere Aniello Buonuomo, autore di reti decisive in ogni fase della competizione, la squadra si è arresa solo sul traguardo più importante. Il gruppo si conferma così stabilmente tra i protagonisti assoluti della manifestazione, pur sfiorando ancora una volta la conquista del trofeo.

Solidarietà: l’obiettivo più importante

Al di là dei verdetti sportivi, il vero successo della serata risiede nella risposta solidale della comunità. L’intero ricavato e gli sforzi organizzativi saranno devoluti ai progetti della Fondazione Meyer, consolidando il legame tra sport e responsabilità sociale.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno a Prato, con l’obiettivo di superare i traguardi di beneficenza già raggiunti in questa prima tappa.

Di seguito si riportano i dettagli dei match e i piazzamenti finali sul campo: