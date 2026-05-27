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Bergamo. AIISF al corso di formazione per medici di medicina generale

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Nell’ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di Bergamo si è tenuto un seminario dedicato al ruolo dell’informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco, con un approfondimento sul tema della farmacovigilanza.

All’incontro è intervenuto Tommaso Ricotti, vicepresidente della sezione AIISFdi Bergamo, che ha illustrato ai partecipanti compiti, responsabilità e valore della figura dell’informatore nel sistema sanitario.

Comunicato

Sez. AIISF di Bergamo
– Federata Fedaiisf –

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Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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