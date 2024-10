Campania. Approvato in Commissione l’istituzione del “Registro degli Informatori Scientifici”

E’ stato approvato all’unanimità dalla Quinta Commissione della Regione Campania il progetto di legge: “ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO E DEL PARAFARMACO”.

Il progetto di legge era stato depositato in Commissione il 1° luglio 2024 col numero 376. Firmatari: ALAIA VINCENZO, IOVINO FRANCESCO, ABBATE LUIGI.

Nella seduta della Commissione del 26 settembre 2024 il testo del progetto di legge è stato approvato all’unanimità.

Il 17 luglio scorso si era svolta l’audizione presso la Va Commissione consiliare permanente della Regione Campania sul Progetto di Legge “Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco”. reg.gen.376.

Per Fedaiisf erano presenti, da remoto, Antonio Mazzarella (Presidente Nazionale Federale), Avvocato Carmen Agnello, Rossella Spisso (Presidente Aiisf sezione di Salerno) e Franco Castaldo (Presidente Aiisf sezione di Caserta). In presenza, presso l’aula consiliare, c’erano Maria Rosaria Trotta (Presidente Aiisf sezione di Napoli e referente regionale per l’informazione scientifica in ottemperanza all’art. 8 della Legge n.8 del 2011 che regolamenta l’informazione scientifica in Campania) e Massimiliano Radano (coordinatore regionale Fedaiisf).

“Si ritiene opportuno istituire un Registro regionale degli informatori scientifici presso la competente direzione generale tutela salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania – ha dichiarato il Consigliere e Presidente della Commissione Alaia, primo firmatario del P.d.L. – e rendere più trasparente la figura dell’Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario“.

