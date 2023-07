Sono state pubblicate le nuove Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione (OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) che forniscono chiarimenti in merito alle modalità consentite per la diffusione dei messaggi pubblicitari, con particolare riferimento all’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione.

Il documento, approvato dalla Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato Tecnico Sanitario, aggiorna e sostituisce, per i medicinali, le precedenti Linee guida pubblicate nel corso degli ultimi anni.

Rimane immutato il quadro normativo di riferimento della pubblicità dei medicinali, definito dal decreto legislativo 219/2006 che individua principi fondamentali, limiti, caratteristiche, contenuto minimo e contenuti non consentiti e regolamenta la procedura di autorizzazione dei messaggi da parte del Ministero.

Uno strumento, dunque, elaborato con lo scopo di agevolare l’attività degli operatori professionali che, al contempo, garantisce la tutela della salute.

Sono stati, inoltre, aggiornati i moduli per presentare le domande di autorizzazione che possono essere inviate, con i relativi allegati, esclusivamente via pec.

Ministero della Salute – 21 luglio 2023

