Catania, 11 12 e 13 ottobre 2024 Pharmaevolution, la “fiera” della farmaceutica

PharmEvolution è la fiera – evento di settore nata nel 2011 per creare un momento di incontro tra tutti gli attori della filiera del farmaco.

Per tre giorni Catania diventa la Capitale della Farmaceutica, in un evento che coniuga formazione e informazione, incontro tra domanda e offerta, e aggiornamento su beni e servizi di ultima generazione per la farmacia.

PHARMEVOLUTION

LA CONVENTION-EVENTO CHE HA UNITO TUTTI GLI ATTORI DELLA FILIERA DEL FARMACO PER UN CONFRONTO SUL FUTURO E SULLE PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE.

Eravamo in pochi, quel lontano 2011, agli esordi di PharmEvolution. Oggi fatichiamo a trovare una sede espositivo-congressuale che riesca a contenere le richieste degli sponsor e l’entusiasmo delle migliaia di partecipanti. E che possa offrire al contempo un’esperienza fieristica unica, come solo la Sicilia sa regalare, tra l’azzurro del mare che si fonde col cielo e il nero dell’Etna, che veste tesori barocchi.

Un’esperienza fieristica che per i tantissimi visitatori che arrivano da fuori regione è anche scoperta e meraviglia, mentre per i colleghi siciliani diventa preziosa occasione di ri-scoperta delle proprie radici e momento di unione, superando inutili campanilismi.

Il tutto senza perdere di vista l’obiettivo principale della convention: seguire l’Evolution della Farmacia, creare un’occasione di incontro tra domanda e offerta di beni e servizi per la farmacia e trovare, attraverso il costante confronto con i vertici di categoria e con i maggiori esperti del settore, una soluzione per aiutare la farmacia ad uscire dalle secche della crisi, ad offrire servizi sempre più rispondenti alle crescenti esigenze di salute del cittadino e a far entrare nell’agenda politica i temi caldi della sanità territoriale. Sembravano obiettivi lontanissimi, oggi, grazie all’impegno di ciascuno di noi e di chi crede nella Farmacia, sono più vicini di quanto immaginassimo.

Gioacchino Nicolosi