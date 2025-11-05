Catania. Università e AIISF tengono un seminario per gli studenti della Facoltà di Farmacia e CTF

COMUNICATO STAMPA

Università di Catania – AIISF tiene un seminario per gli studenti della Facoltà di Farmacia e CTF

L’informatore scientifico tra teoria e pratica: prospettive sociologiche e professionali

Università di Catania – Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute – L’informatore scientifico tra teoria e pratica: prospettive sociologiche e professionali Facoltà di Farmacia – Venerdì 10 ottobre 2025

La Facoltà di Farmacia ha ospitato venerdì 10 2025 ottobre il seminario “L’informatore scientifico tra teoria e pratica: prospettive sociologiche e professionali”, un momento di confronto aperto tra mondo accademico, operatori del settore e rappresentanti dell’associazionismo professionale.

Il prof. Rosario Pignatello, direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza crescente della figura dell’informatore scientifico in un contesto sanitario e comunicativo in rapida trasformazione.

A seguire, i contributi scientifici hanno offerto una panoramica ricca e multidisciplinare:

Prof.ssa Simona Gozzo, docente di Sociologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, ha analizzato “Il ruolo dell’informatore scientifico nella società liquida: resilienza e fragilità”, evidenziando sfide e capacità adattive della professione.

Dott.ssa Silvia Brega, vicepresidente AIISF nazionale, ha portato la prospettiva diretta del territorio con l’intervento “Dal territorio alla normativa: l’esperienza vissuta dall’ISF”.

Dott.ssa Stefania Gozzo, presidente AIISF Sezione Catania, ha affrontato il tema dell’innovazione con la relazione “Dal dialogo agli algoritmi: l’informazione medico scientifica nell’era dell’IA”, mostrando come la tecnologia stia ridefinendo strumenti e modalità comunicative.

Il dibattito finale ha visto gli interventi di Salvatore Messina, coordinatore regionale FEDAIISF Sicilia, Angela Giuffrida, Giorgio La Porta e Manuela Rasini, consiglieri AIISF Sezione Catania, che hanno condiviso riflessioni e proposte per il futuro della professione. Significativo anche la testimonianza del dottor Alfio Cariola già segretario Aiisf Catania nel lontano 1980.

Il seminario ha confermato il valore strategico dell’informazione scientifica per il sistema sanitario e ha ribadito la necessità di sostenere e aggiornare continuamente questo profilo professionale, ponte fondamentale tra ricerca, innovazione e pratica clinica.