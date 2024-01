Classifica Best Workplaces in Pharma & Biotechnology 2023

L’organizzazione Best Places to Work ha annunciato oggi (17 gennaio 2024) l’elenco dei 30 migliori posti di lavoro al mondo per il 2023. In cima alla classifica di quest’anno per il secondo anno consecutivo c’è Novo Nordisk, l’azienda sanitaria globale con quasi un secolo di innovazione e leadership nella cura del diabete seguita da Takeda, azienda leader nel settore sanitario a livello mondiale. AstraZeneca si è assicurata la terza posizione tra le 30 organizzazioni più performanti al mondo.

Negli ultimi due anni, il programma Best Places to Work ha riconosciuto i principali datori di lavoro di tutto il mondo, supportati da diversi anni di esperienza nella valutazione della cultura del posto di lavoro, nel coinvolgimento dei dipendenti e nell’efficacia organizzativa. Per essere prese in considerazione, le aziende devono essere identificate come datori di lavoro eccellenti almeno in uno dei continenti.

Ogni anno, il programma collabora con datori di lavoro globali per aiutarli a misurare, confrontare, migliorare le loro pratiche HR, l’esperienza dei dipendenti e avere accesso agli strumenti e alle competenze di cui hanno bisogno per apportare cambiamenti efficaci e sostenibili nelle loro organizzazioni. Le aziende che quest’anno sono entrate nella top list hanno dimostrato eccellenza sul posto di lavoro, creando esperienze differenziate per i dipendenti e culture inclusive che portano a risultati aziendali più forti e sostenibili. Queste aziende sanno come costruire un vantaggio competitivo e godono di notevoli vantaggi in termini di coinvolgimento, fidelizzazione dei dipendenti, performance finanziaria e soddisfazione del cliente.

The list of the top 30 world Best Places to Work for 2023:

1. Novo Nordisk

2. Takeda

3. AstraZeneca

4. McDonald’s

5. Alcon

6. Bristol Myers Squibb

7. Ivanhoé Cambridge

8. BSH

9. Konecta Group

10. Servier

11. Allianz Trade

12. Pluxee

13. MSD

14. Fujitsu

15. Alten

16. MoneyGram

17. Lundbeck

18. Schneider Electric

19. British American Tabacco

20. Fifth Avenue Financial

21. Pfizer

22. Beko

23. Diageo

24. Meridiam

25. APL Logistics

26. Roche

27. Habib Bank Zurich Hong Kong

28. Paidy

29. Cipla

30. Teka

Best Places to Work è un programma di certificazione internazionale, considerato lo “standard platino” nell’identificazione e nel riconoscimento dei migliori luoghi di lavoro in tutto il mondo, offrendo ai datori di lavoro l’opportunità di conoscere la qualità delle loro pratiche in materia di risorse umane, l’impegno dei propri dipendenti e onorare coloro che offrire un’esperienza lavorativa eccezionale con gli standard più elevati per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

In Italia

Per stilare la Classifica Best Workplaces Italia in Pharma & Biotechnology, Great Place to Work® Italia ha ascoltato le opinioni di 5.895 collaboratori appartenenti alle stesse organizzazioni del settore, che hanno partecipato alla survey di clima aziendale e che hanno permesso alle proprie organizzazioni di ricevere questo riconoscimento.

La metodologia utilizzata per stilare la classifica è la stessa usata per la realizzazione della classifica dei Best Workplaces Italia: anche in questo caso, viene presa in considerazione l’opinione dei collaboratori rilevata attraverso l’indagine di clima aziendale Trust Index© (il 75% del punteggio) e la valutazione attribuita da Great Place to Work® alle iniziative aziendali HR descritte dalle aziende (il 25% del punteggio).

Aziende con oltre 150 dipendenti

1 MSD Italia Italia

MSD Italia Italia - Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici - 598 dipendenti

2 AbbVie Italia Italia

AbbVie Italia Italia - Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici - 1.492 dipendenti

3 Bristol-Myers Squibb Italia

Bristol-Myers Squibb Italia - Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici - 455 dipendenti

5 Eli Lilly Italia S.p.A. Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Italia - Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici - 1395 dipendenti

Aziende con meno di 150 dipendenti

1- Alnylan Italia

2- Infecto Pharma

3- Biogen Italia

4- Techdow P?hatma Italy

5- Ipsen