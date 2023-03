Comunicato. Firmato un accordo tra Polifarma e Devintec Pharma per la distribuzione di Gelsectan

COMUNICATO STAMPA

Polifarma completa il portfolio in area Gastro con l’arrivo di Gelsectan®

Firmato un accordo tra Polifarma e Devintec Pharma per la distribuzione di Gelsectan®, dispositivo medico per la gestione della sindrome dell’intestino irritabile.

Roma, 21 marzo 2023 – Polifarma Spa amplia il suo portfolio in area gastrointestinale grazie a un accordo di distribuzione di lungo periodo con Devintec Pharma Sagl, azienda farmaceutica con sede a Lugano, pioniera nella ricerca e sviluppo di dispositivi medici a base di sostanze e proprietaria del marchio Gelsectan®.

Gelsectan® è un dispositivo medico con ingredienti funzionali naturali utili «per il ripristino della funzione intestinale nei pazienti che soffrono di alterazioni dovute alla sindrome dell’intestino irritabile (IBS) che possono essere correlate a ipersensibilità intestinale o all’assunzione di alcuni farmaci, per alleviare e prevenire sintomi quali diarrea cronica o recidivante, distensione addominale, dolore, gonfiore e flatulenze».

Polifarma prosegue l’investimento nel portfolio prodotti in area gastrointestinale, guidato dalla crescente incidenza di disturbi in quest’area. La sindrome dell’intestino irritabile, infatti, è uno dei disturbi gastrointestinali funzionali più comuni, stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità interessa circa il 10% della popolazione e colpisce soprattutto le donne, prevalentemente nella fascia di età tra i 20 e i 50 anni. Si tratta di una condizione intestinale funzionale caratterizzata da spasmi muscolari del colon, da malfunzionamento intestinale e colpisce l’intestino crasso.

L’Amministratore Delegato di Polifarma, Andrea Bracci, commenta così l’accordo appena sottoscritto: “Con l’ingresso di Gelsectan®, Polifarma conferma l’interesse a rafforzare il suo elenco prodotti dedicati alle patologie intestinali, composto da farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari, ribadendo l’attenzione nei confronti dei pazienti che soffrono di IBS e che richiedono trattamenti a lungo termine. Si tratta di una malattia cronica di natura ciclica caratterizzata da sintomi ricorrenti e associata ad alti costi per il paziente e per la società. La collaborazione con Devintec Pharma porterà benefici alle persone affette da tale disturbo e rafforzerà la posizione di Polifarma nel settore della salute gastrointestinale. Continueremo a cercare attivamente opportunità per espandere il nostro portfolio di prodotti e garantire che i pazienti abbiano accesso a soluzioni di alta qualità”.

Rossana Sidoti, in qualità di General Manager di Devintec, afferma: “Gelsectan® rappresenta uno dei prodotti più importanti in Devintec Pharma. È stato il primo prodotto dell’azienda a essere lanciato sul mercato europeo per trattare pazienti con la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) grazie a una nuova soluzione brevettata che ha dimostrato un’elevata efficacia su tutti i sintomi, grazie a un meccanismo d’azione innovativo che agisce sull’eziologia di questa patologia, ovvero sulla iperpermeabilità intestinale. A qualche anno dal lancio, Gelsectan ha aiutato pazienti in oltre 23 Paesi ed è stato recentemente menzionato nelle Linee Guida Europee[1]. Siamo lieti di collaborare con Polifarma, perché ci permetterà di aiutare ancora più pazienti affetti da IBS. Polifarma è un’azienda consolidata nel trattamento delle malattie gastrointestinali, con una forte presenza in Italia. Rappresenta il partner ideale per Devintec Pharma in una nuova fase di crescita, in un contesto globale sempre più competitivo. L’unione di due importanti realtà, con storie diverse ma animate dai medesimi valori, ovvero l’attenzione verso il paziente e la garanzia di soluzioni terapeutiche innovative, permetterà anche di investire nel futuro di Devintec Pharma, favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e contribuendo alla crescita globale dell’azienda. Si tratta di un accordo che consentirà alle due aziende di rafforzare il loro posizionamento nel settore gastrointestinale, oltre a unire competenze ed esperienza”.

CHI È POLIFARMA

Fondata in Italia nel 1919, Polifarma è oggi parte della Final S.p.A., Gruppo Finanziario che fa capo alla Sig.ra Luisa Angelini. La società è attiva nelle aree terapeutiche Cardiovascolare, Gastroenterologia, Sistema Nervoso Centrale, Oftalmologia, Infettivologia e rappresenta da anni un punto di riferimento per la classe medica potendo contare su una rete di informatori scientifici che contribuiscono a diffondere qualità, esperienza e competenza. Fra i valori che caratterizzano la filosofia aziendale in primo piano ci sono l’attenzione alla persona, l’orientamento al risultato, la dinamicità, l’innovazione e uno sguardo sempre attento al mercato nazionale e internazionale. Con la nascita della divisione Ricerca e Sviluppo nel 2022, Polifarma lavora per rendere disponibile ai pazienti di tutto il mondo nuove soluzioni bio-digitali, in grado di favorire il massimo beneficio dalla terapia farmacologica potenziata da soluzioni digitali validate clinicamente e Certificate CE. Per maggiori informazioni www.polifarma.it e www.polifarmanext.it

CHI È DEVINTEC PHARMA

Fondata in Lugano nel 2017 per promuovere l’accesso al mercato globale di Novintethical Pharma SA (2009), Devintec Pharma è un’azienda farmaceutica pioniera nella ricerca e sviluppo di dispositivi medici innovativi a base di sostanze. Devintec Pharma investe oltre il 30% del fatturato in ricerca clinica e nuovi studi per promuovere lo sviluppo di prodotti efficaci, sicuri e con meccanismo di azione innovativo e brevettato che agisce sull’eziologia di varie patologie, favorendo il ripristino della naturale permeabilità epiteliale. Da anni, Devintec Pharma collabora con aziende farmaceutiche multinazionali per la distribuzione dei propri prodotti, permettendo di dare soluzioni innovative ai pazienti di tutto il mondo. Lo spirito di squadra, l’innovazione ed il coraggio, sono i punti chiave di Devintec Pharma, azienda giovane e dinamica, caratterizzata da persone competenti e responsabili, dove i valori come la trasparenza, l’onestà, il miglioramento continuo, la crescita e la puntualità, rappresentano il successo aziendale. Per maggiori informazioni www.devintecpharma.com

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35695704/

Ricevuto in Redazione il 22.03.2023