Contratto a termine può terminare prima della scadenza o è vietato per leggi e CCNL 2022?

Quali sono casi e modalità per concludere prima un contratto di lavoro a termine: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

Un contratto a termine può terminare prima della scadenza?

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore e Ccnl contratti nazionali di lavoro, un contratto a termine può terminare prima della scadenza e del termine indicato nello stesso contratto, previa sussistenza di motivi specifici, perché, secondo la legge, sussiste la possibilità per ognuna delle parti, vale a dire per datore di lavoro e lavoratore, di concludere il rapporto di lavoro prima della scadenza prevista.

Un contratto a termine può terminare prima della scadenza o è vietato?

Il contratto a tempo determinato è una forma di contratto di lavoro subordinato che prevede una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine, e che, per legge, può avere una durata massima di 24 mesi.

In realtà, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge 12 luglio 2018, la durata massima di un contratto a termine è di 12 mesi, con possibilità di arrivare 24 mesi solo ed esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, cioè:

per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il contratto a termine non può, quindi, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, a meno che non sia diversamente previsti dai Ccnl contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali nazionali più rappresentative.

Contratto a termine può terminare prima della scadenza o no

Come terminare prima contratto a termine

Contratto a termine può terminare prima della scadenza o no

Come terminare prima contratto a termine

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, è possibile terminare il contratto a termine prima per licenziamento per giusta causa, vale a dire se il lavoratore si rende colpevole di comportamenti che rendono impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto di lavoro.

Il contratto a termine non può terminare prima della scadenza per i seguenti casi di licenziamento:

per giustificato motivo oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa);

per motivo soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro).

Nota: Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile rinnovare o prorogare il contratto a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015

