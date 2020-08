“Cuore e Mani aperte” ringrazia Fedaiisf Lecce

in questo momento di fragilità, che il nostro Paese sta vivendo, ci riempie il cuore sapere che c’è chi come Voi continua a guardare al prossimo, rendendo concreto, con la sua offerta, il valore della solidarietà.

Con grandi sforzi e sacrifici in questi mesi, abbiamo continuato con le nostre consuete attività, prima fra tutte i viaggi della Bimbulanza, l’ambulanza pediatrica che, dal 2012, trasporta gratuitamente minori, con personale sanitario a bordo, presso i Centri di eccellenza sparsi lungo tutto il Paese.

Inoltre, abbiamo significativamente potenziato l’attività del nostro Centro Ascolto, offrendo buoni spesa e generi di prima necessità a famiglie in difficoltà.

Ci siamo sentiti in dovere di manifestare, anche in questa circostanza, la nostra vicinanza all’ospedale, al personale sanitario e ai pazienti, attraverso la donazione di dispositivi di protezione individuale a favore della Centrale del 118 di Asl Lecce e di altri reparti del nosocomio salentino che ne avevano denunciato la carenza.

Molto presto, non appena l’evolversi dell’evento epidemiologico in corso lo consentirà, riprenderemo anche quella forma di volontariato ospedaliero della animazione da corsia, più comunemente conosciuta come clownterapia, di cui siamo i precursori in provincia di Lecce, sin dal lontano 2001.

Tutto questo è possibile solo grazie a chi, come voi, continua ad avere fiducia in noi, sposa i nostri stessi obiettivi e, soprattutto, rende concreti i valori della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo.