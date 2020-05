Puglia. Gli ISF aspettano indicazioni dalla regione. I consigli alle autorità sanitarie

Cari colleghi ad ora non abbiamo ancora ricevuto indicazioni precise da Regione Puglia per la fase 2 Covid 19 in materia di informazione scientifica, ma speriamo di riceverle a breve.

Al di là delle direttive che daranno le singole aziende ai propri IS/ISF ci sentiamo di dare alcuni CONSIGLI dettati solo dal buon senso.

Chi decidesse di andare negli ambulatori o nelle farmacie deve munirsi di tutti i dispositivi di sicurezza individuali, quali mascherine, occhiali, guanti monouso e gel igienizzante sempre con se , mantenere il distanziamento, evitare assembramenti, non consegnare materiale informativo e promozionale o campioni A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTO dai medici e per finire tenere in considerazione che esiste la possibilità concreta che il personale medico non sia disponibile a ricevere noi IS/ISF in questi giorni, motivo per cui sarebbe necessario telefonare al sanitario prima di recarsi in farmacia o ambulatorio per sapere se ci riceve ed eventualmente come ci riceve

Evitare di entrare negli ospedali in attesa delle direttive regionali .

Tutti gli aggiornamenti vi saranno comunicati quanto prima possibile

Il Coordinamento Fedaiisf Puglia (Sezioni FG – BAT/BA – BR – LE – TA)