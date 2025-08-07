il Consiglio dei Ministri approva l’istituzione del registro regionale degli informatori in Abruzzo

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto scorso, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato trentadue leggi delle regioni e delle province autonome, approvate tra i mesi di maggio e luglio 2025.
il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare tutte le leggi approvate dal Consiglio regionale dell’Abruzzo .
In particolare è stata approvata
Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 18.04.
Questa legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) il 2 luglio 2025, n. 26, ed è entrata in vigore il 3 luglio 2025.
Legge regionale: VERBALE N. 24/2 Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco.
Legge regionale è composto di 7 articoli, ed è articolato nel seguente modo:
- L’art. 1 contiene le finalità della proposta.
- L’art. 2 definisce l’ambito dell’informazione scientifica.
- L’art. 3 prevede l’iscrizione degli informatori scientifici del farmaco al Registro per l’accesso alle strutture sanitarie regionali.
- L’art. 4 disciplina il Registro regionale degli informatori farmaceutici del farmaco.
- L’art. 5 istituisce il Tavolo permanente sul farmaco.
- L’art. 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
- L’art. 7 disciplina l’entrata in vigore