Emilia Romagna. Attività ISF dal 9 giugno in presenza secondo linee guida se le condizioni lo consentono

E’ possibile l’organizzazione di incontri in presenza se, a giudizio dei professionisti o rappresentanti istituzionali del SSR, le condizioni ambientali lo consentono. Come ricordato anche dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 25 maggio 2020, l’attività di informazione scientifica è subordinata al rispetto delle disposizioni e dei protocolli delle Strutture/Aziende presso cui si recano gli ISF. In questo periodo è ancora presente un forte contingentamento degli accessi presso ospedali, poliambulatori e case della salute per la necessità garantire il corretto distanziamento. Qualora fosse possibile organizzare in sicurezza incontri in presenza, si ricorda l’obbligo di provvedere sempre ad una adeguata igiene delle mani e all’utilizzo corretto della mascherina, nonché al rispetto della distanza interpersonale. A tal proposito le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome sono disponibili al link:

Nelle strutture dove non è possibile l’informazione scientifica in presenza, è comunque consentita l’attività svolta telefonicamente o in videoconferenza, sia con collegamenti 1 a 1 sia con collegamenti collegiali (con più medici contemporaneamente collegati); per gli incontri in Videoconferenza è raccomandato l’utilizzo di piattaforme open, di larga diffusione e di facile utilizzazione da concordare tra le parti al momento dell’appuntamento; non può essere in alcun modo chiesto ai professionisti di utilizzare piattaforme di comunicazione messe a disposizione dalla ditta di farmaci/DM/integratori che comportano necessità di scaricare programmi e/o iscrizione. Gli appuntamenti possono essere definiti come in precedente periodo: l’informatore invia alla posta elettronica istituzionale dei professionisti del SSR (generalmente disponibile sui siti aziendali) una proposta di incontro in videoconferenza con relative istruzioni di collegamento; il professionista può accettare la proposta ma non è obbligato a fornire risposta o a proporre modifiche.