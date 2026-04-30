Il Gruppo Chiesi acquisisce KalVista Pharmaceuticals (1,9 miliardi di $), rafforzando il portafoglio globale nelle Malattie Rare

Highlights:

Chiesi ha approvato l’acquisizione di KalVista Pharmaceuticals per 27,00 USD per azione in contanti, per un controvalore complessivo di circa 1,9 miliardi di USD

L’Operazione aggiunge al portafoglio di immunologia rara di Chiesi la prima terapia orale, on‑demand, per l’angioedema ereditario, rafforzando l’impegno di lungo periodo del Gruppo nei confronti delle persone che convivono con malattie rare

Il perfezionamento dell’Operazione è previsto nel terzo trimestre del 2026

Comunicato stampa Chiesi – 29.04.2026

Parma, Italia e Framingham, Massachusetts (USA) – 29 aprile 2026 Il Gruppo Chiesi (“Chiesi”), società biofarmaceutica internazionale focalizzata sulla ricerca e azienda certificata B Corp, e KalVista Pharmaceuticals, Inc. (“KalVista”) (Nasdaq: KALV), annunciano di aver sottoscritto un accordo definitivo in base al quale Chiesi acquisirà KalVista (l’“Operazione”).

L’Operazione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società ed è prevista chiudersi nel terzo trimestre del 2026, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing.

Ai sensi dell’accordo, Chiesi lancerà un’offerta pubblica di acquisto (tender offer) per acquisire tutte le azioni ordinarie di KalVista in circolazione a un prezzo di 27,00 USD per azione in contanti. Il valore complessivo implicito dell’Operazione è pari a circa 1,9 miliardi di USD. All’interno di Chiesi, le attività sono guidate da Chiesi Global Rare Diseases, la business unit del Gruppo dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie per malattie rare e ultra rare.

L’Operazione rappresenta la più rilevante acquisizione mai realizzata da Chiesi in termini di valore e costituisce una tappa significativa nella strategia di crescita del Gruppo nelle Malattie Rare, rafforzandone l’impegno intergenerazionale nel migliorare la qualità di vita delle persone che convivono con malattie rare.

A seguito del completamento dell’Operazione, Chiesi assumerà la responsabilità di EKTERLY® (sebetralstat), una terapia innovativa orale, somministrabile al bisogno, per il trattamento dell’angioedema ereditario (HAE), sviluppata da KalVista e rivolta a un’importante esigenza terapeutica, tuttora insoddisfatta, di quei pazienti che richiedono terapie efficaci e accessibili.

L’integrazione tra l’innovazione scientifica di KalVista e le competenze consolidate di Chiesi Global Rare Diseases nell’ambito dell’immunologia rara consentirà di accelerare l’accesso dei pazienti alla terapia e rafforzare il coinvolgimento medico scientifico, in linea con la missione del Gruppo e con i suoi obiettivi strategici.

Sebetralstat è inoltre atteso fornire un contributo significativo al target strategico di ricavi di Chiesi al 2030 pari a 6 miliardi di euro, sostenendo al contempo l’ampliamento dell’infrastruttura commerciale e il rafforzamento della presenza del Gruppo negli Stati Uniti.

Sebetralstat è un inibitore della callicreina plasmatica ed è la prima terapia orale, on‑demand, per il trattamento degli attacchi di HAE in pazienti adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età. Il farmaco è già approvato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Unione Europea, in Giappone e in altri mercati internazionali. Sono attualmente in corso studi clinici per valutarne l’utilizzo nei bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni, mentre sono in fase di revisione diverse richieste di autorizzazione regolatoria in mercati chiave. A seguito del lancio negli Stati Uniti nel luglio 2025, sebetralstat ha registrato una rapida adozione da parte del mercato, con ricavi pari a 49 milioni di USD nel 2025.

Jean-Marc Bellemin, CFO del Gruppo Chiesi e CEO ad interim (dal 15 Maggio 2026), ha dichiarato: “Questa acquisizione rafforza la nostra strategia volta ad accelerare l’impatto nelle malattie rare, combinando scienza, innovazione e competenze specialistiche per affrontare aree caratterizzate da elevato bisogno medico insoddisfatto. Le consolidate capacità di discovery e sviluppo di KalVista, unite alla nostra presenza globale e alla solidità industriale, ci permetteranno di portare innovazione a beneficio di un numero sempre maggiore di pazienti.”

Giacomo Chiesi, Executive Vice President, Chiesi Global Rare Diseases, ha commentato: “Questa acquisizione rappresenta un chiaro allineamento strategico con il nostro portafoglio nelle malattie rare e riflette il nostro impegno di lungo periodo nei confronti delle persone che convivono con esse. I pazienti affetti da HAE continuano ad affrontare bisogni clinici rilevanti e ancora insoddisfatti: l’innovazione di KalVista rafforza in modo significativo la nostra presenza nell’immunologia rara, introducendo un’opzione terapeutica innovativa on-demand che potrà contribuire a migliorare concretamente la gestione della malattia. Confidiamo nella collaborazione con KalVista per il positivo completamento dell’Operazione. Sin dal primo giorno, il nostro focus sarà lavorare a stretto contatto con la comunità dell’angioedema ereditario (HAE) e con la comunità scientifica per migliorare la gestione della patologia e garantire che un numero sempre maggiore di pazienti possa beneficiare di trattamenti tempestivi ed efficaci.”

Ben Palleiko, CEO di KalVista, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso dei risultati conseguiti da KalVista nell’ultimo decennio nel far progredire soluzioni terapeutiche innovative per rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti delle persone che convivono con malattie rare. A seguito di un’approfondita valutazione delle alternative strategiche, il nostro Consiglio di Amministrazione ha concluso che questa Operazione massimizza il valore per gli azionisti, offrendo un premio significativo interamente in contanti. Questa Operazione riflette inoltre un impegno condiviso e di lungo periodo a favore dei pazienti, nonché una solida comunanza di visione nel tradurre l’innovazione scientifica in impatti concreti e significativi. Siamo convinti che, grazie all’infrastruttura globale, alle competenze e all’impegno di lungo periodo di Chiesi nelle malattie rare, l’accesso a sebetralstat potrà essere ulteriormente ampliato a livello mondiale.”

Termini dell’Operazione e perfezionamento

Chiesi lancerà un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie di KalVista a 27,00 USD per azione in contanti. L’Operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento.

Il completamento dell’Operazione – subordinato a condizioni che includono l’adesione all’offerta di almeno la maggioranza delle azioni ordinarie di KalVista in circolazione, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolatorie e il soddisfacimento di altre condizioni usuali – è previsto per il terzo trimestre del 2026.

Ai sensi dei termini di un accordo di fusione stipulato in relazione all’Operazione, una società interamente controllata da Chiesi avvierà un’offerta pubblica di acquisto (“tender offer”) finalizzata all’acquisizione di tutte le azioni ordinarie di KalVista attualmente in circolazione a un prezzo di offerta pari a 27,00 USD per azione in contanti, che rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni di KalVista negli ultimi 30 giorni alla data del 28 aprile 2026. In caso di perfezionamento della tender offer, Chiesi acquisirà le azioni residue mediante una fusione di secondo livello alle stesse condizioni economiche previste per l’offerta.

Lazard agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo di Chiesi, con Ropes & Gray LLP quale consulente legale. Centerview Partners LLC e Jefferies LLC agiscono come advisor finanziari di KalVista, con Kirkland & Ellis LLP e Fenwick & West LLP quali consulenti legali. Jefferies LLC ha agito altresì in qualità di advisor finanziario di KalVista.

Notizie correlate: Reuters. Italian drugmaker Chiesi to buy KalVista for $1.9 billion

Ekterly

EKTERLY® (sebetralstat)

Sebetralstat è un nuovo inibitore della callicreina plasmatica, approvato negli Stati Uniti, nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera, Australia, Singapore e Giappone per il trattamento degli attacchi acuti di angioedema ereditario (HAE) in pazienti di età pari o superiore a 12 anni d’età. Sebetralstat è la prima terapia orale, somministrabile al bisogno, per il trattamento dell’HAE, offrendo un’opzione terapeutica efficace e sicura senza il ricorso alle iniezioni. Con un deposito regolatorio previsto negli Stati Uniti nel 2026 per estenderne l’utilizzo ai bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, e con ulteriori domande di autorizzazione previste in altri mercati globali chiave, sebetralstat ha il potenziale per diventare una terapia di riferimento nella gestione dell’HAE a livello mondiale.

Angioema ereditario

Hereditary angioedema (HAE) is a rare genetic disease resulting in deficiency or dysfunction in the C1 esterase inhibitor (C1INH) protein and subsequent uncontrolled activation of the kallikrein-kinin system. People living with HAE experience painful and debilitating attacks of tissue swelling in various locations of the body that can be life-threatening depending on the area affected. Treatment guidelines recommend treating attacks as early as possible to prevent progression of swelling and shorten the time to attack resolution, and to consider treatment for all attacks, regardless of anatomic location or severity.

About KalVista Pharmaceuticals, Inc.

KalVista è una società farmaceutica globale impegnata nello sviluppo e nella fornitura di terapie orali in grado di cambiare la vita di persone affette da malattie rare caratterizzate da bisogni medici significativi e ancora insoddisfatti. Il team di KalVista ha scoperto e sviluppato sebetralstat , la prima terapia orale, somministrabile al bisogno, per il trattamento dell’angioedema ereditario (HAE), e continua a collaborare attivamente con la comunità globale dell’HAE al fine di migliorare l’accesso alle cure e la gestione della patologia a livello mondiale.

Per maggiori informazioni su KalVista: www.kalvista.com e seguici su LinkedIn, X, Facebook e Instagram.