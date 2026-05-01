Riceviamo e pubblichiamo

La SIGU ricorda J. Craig Venter, pioniere del sequenziamento del genoma umano

Grammatico: “Uno dei protagonisti assoluti della genomica moderna ci ha lasciato”. Novelli: “La sua scomparsa segna la fine di un’era nella ricerca scientifica”.

Roma, 30 aprile 2026 – La Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) esprime profondo cordoglio per la scomparsa di J. Craig Venter, scienziato e imprenditore di spicco nella rivoluzione genomica contemporanea, avvenuta il 29 aprile a San Diego all’età di 79 anni.

“Con Craig Venter perdiamo uno dei protagonisti indiscussi della genomica moderna”, afferma Paola Grammatico, Presidente SIGU. “Il suo contributo ha accelerato significativamente il passaggio verso una medicina personalizzata, basata sull’informazione genetica. Le sue intuizioni sono alla base di molte delle applicazioni cliniche che stiamo sviluppando e implementando anche nel nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

“La sua eredità scientifica – continua Grammatico – ci ricorda anche la responsabilità di governare l’innovazione, garantendo che i progressi della genomica siano accompagnati da appropriatezza, equità di accesso e sostenibilità”.

“Craig è stato un visionario che ha trasformato la biologia”, commenta Giuseppe Novelli. “Negli anni ’90, frustrato dalla lentezza del progetto pubblico, fondò Celera Genomics e lanciò una sfida privata per decodificare il genoma umano prima e meglio. Utilizzando l’audace tecnica dello ‘shotgun’, accelerò notevolmente la ricerca, culminata nel 2000 con l’annuncio della prima bozza del genoma umano”.

“Nel 2010, annunciò la creazione del primo batterio con un genoma completamente sintetizzato in laboratorio, aprendo nuove frontiere scientifiche ma anche sollevando profonde questioni bioetiche. Più recentemente – prosegue Novelli – il suo gruppo ha dimostrato la possibilità di ‘riattivare’ cellule batteriche inserendo genomi sintetici, aprendo la strada a nuove applicazioni biomediche e industriali”.

Oltre alle rivoluzioni in laboratorio, Venter ha promosso la scoperta scientifica su scala globale, contribuendo alla nascita della metagenomica ambientale. Sequenziando direttamente il materiale genetico degli ecosistemi, ha rivelato che gli oceani brulicano di milioni di geni sconosciuti.

La sua eredità, conclude, è quella di aver trasformato la biologia, portandola da una disciplina focalizzata sui singoli geni all’era dei big data genetici e della biologia sintetica, in cui i genomi possono essere progettati e costruiti.

Giuseppe Novelli è un biologo e genetista italiano di spicco, tra i principali esperti di genetica medica nel panorama nazionale. Professore ordinario di Genetica Medica, ha ricoperto il ruolo di Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata dal 2013 al 2019. Dirige attività di ricerca e clinica nel campo delle malattie genetiche e rare, con particolare attenzione alla genomica e alla medicina personalizzata. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e ha contribuito allo sviluppo della genetica medica in Italia anche attraverso incarichi istituzionali e collaborazioni con enti di ricerca e sanità pubblica.

Paola Grammatico è una biologa genetista e Professore Ordinario di Genetica Medica presso La Sapienza Università di Roma. È Presidente della Società Italiana di Genetica Umana per il triennio 2025–2028. Svolge attività diagnostica e di ricerca nell’ambito delle malattie genetiche e rare. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e partecipa attivamente a gruppi di lavoro nazionali e internazionali sui temi della genetica medica e della medicina personalizzata.

La Società Italiana di Genetica Umana (SIGU), nata nel 1997 dalla fusione tra l’Associazione Italiana di Genetica Medica e l’Associazione Italiana di Citogenetica Medica, si pone come punto di riferimento per le questioni scientifiche e sanitarie legate alla Genetica Umana in tutte le sue applicazioni per l’uomo. Con oltre 1.000 genetisti medici e biologi e 17 sezioni regionali, SIGU collabora con chiunque in Italia sia interessato alla ricerca e agli approfondimenti in ambito di Genetica Medica e Umana. Gli obiettivi principali sono: definire criteri di qualità per i laboratori di Genetica Medica nelle strutture sanitarie pubbliche e private; contribuire alla stesura di linee guida per la ricerca in Genetica Umana; e promuovere la consapevolezza pubblica sulle funzioni, le potenzialità e i limiti delle tecniche diagnostiche di Genetica Umana. SIGU è guidata da un Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico e un Comitato Editoriale, ed è organizzata in Commissioni e diversi Gruppi di Lavoro, tra cui Citogenomica Genetica Prenatale e Riproduttiva, Genetica Clinica, Epigenetica, Genetica Oncologica, Genetica Forense, Scienza Omiche, Farmacogenomica, SIGU Sanità, Specializzandi e Multifattoriali.

UFFICIO STAMPA SIGU – SOCIETÀ ITALIANA DI GENETICA UMANA