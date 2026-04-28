COMUNICATO STAMPA

Foggia, 27-04-2026

La transumanza e Sanità in Capitanata tra storia e medicina: un incontro promosso da AIISF Foggia

Si è svolto a Foggia, con grande interesse da parte del mondo sanitario e culturale, l’incontro dedicato a “La transumanza in Capitanata e il suo legame con la medicina e l’assistenza nei territori”, promosso dalla sezione provinciale AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco).

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra ambito scientifico e storico, con la partecipazione del presidente nazionale AIISF, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, l’Ordine dei Farmacisti e la Società di Storia Patria per la Puglia.

Protagonista della serata è stato il Dottor Lorenzo Pellegrino, che ha offerto un contributo di grande valore culturale e scientifico, approfondendo il fenomeno della transumanza non solo come pratica economica e sociale, ma anche come elemento chiave nell’evoluzione delle condizioni sanitarie e delle forme di assistenza nei territori della Capitanata.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente AIISF Foggia, Cosimo Grossano, che ha sottolineato il ruolo degli Informatori Scientifici del Farmaco come ponte tra ricerca, innovazione e pratica clinica quotidiana:

“Non portiamo solo informazioni sui farmaci, ma contribuiamo a costruire conoscenza che cura”.

Nel corso del suo intervento, Grossano ha inoltre evidenziato l’impegno dell’AIISF non solo nella diffusione dell’informazione scientifica, ma anche nella promozione culturale, favorendo momenti di dialogo tra discipline diverse e valorizzando il legame tra medicina, storia e territorio.

La serata si è conclusa con un vivace confronto tra i partecipanti, a conferma del valore di eventi capaci di unire conoscenza, memoria storica e prospettive future.