NewsNews fedaiisf

La transumanza e Sanità in Capitanata tra storia e medicina: un incontro promosso da AIISF Foggia

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf9 ore fa
185 1 minuto di lettura

COMUNICATO STAMPA

Foggia, 27-04-2026

La transumanza e Sanità in Capitanata tra storia e medicina: un incontro promosso da AIISF Foggia

Si è svolto a Foggia, con grande interesse da parte del mondo sanitario e culturale, l’incontro dedicato a “La transumanza in Capitanata e il suo legame con la medicina e l’assistenza nei territori”, promosso dalla sezione provinciale AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco).

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra ambito scientifico e storico, con la partecipazione del presidente nazionale AIISF, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, l’Ordine dei Farmacisti e la Società di Storia Patria per la Puglia.

Protagonista della serata è stato il Dottor Lorenzo Pellegrino, che ha offerto un contributo di grande valore culturale e scientifico, approfondendo il fenomeno della transumanza non solo come pratica economica e sociale, ma anche come elemento chiave nell’evoluzione delle condizioni sanitarie e delle forme di assistenza nei territori della Capitanata.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente AIISF Foggia, Cosimo Grossano, che ha sottolineato il ruolo degli Informatori Scientifici del Farmaco come ponte tra ricerca, innovazione e pratica clinica quotidiana:

“Non portiamo solo informazioni sui farmaci, ma contribuiamo a costruire conoscenza che cura”.

Nel corso del suo intervento, Grossano ha inoltre evidenziato l’impegno dell’AIISF non solo nella diffusione dell’informazione scientifica, ma anche nella promozione culturale, favorendo momenti di dialogo tra discipline diverse e valorizzando il legame tra medicina, storia e territorio.

La serata si è conclusa con un vivace confronto tra i partecipanti, a conferma del valore di eventi capaci di unire conoscenza, memoria storica e prospettive future.

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf9 ore fa
185 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Il ministro Speranza ha firmato l’istituzione della Consulta delle Professioni Sanitarie

10 Gennaio 2020

Farmaci sono diritto, ministero e AIFA lanciano progetto accesso per i migranti

18 Gennaio 2016

Svizzera. Salario mediano a 6189 franchi

1 Dicembre 2015

Cattani (Farmindustria): sono 180 i farmaci approvati per le malattie rare dall’EMA tra il 2002 e il 2023

29 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco