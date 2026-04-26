NewsNews fedaiisf

I nostri lutti. Ci ha lasciato Umberto Baraldi, storica figura dell’AIISF bolognese

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf23 ore fa
642 1 minuto di lettura

Ci ha lasciato Umberto Baraldi. Associato ANCSIF, come si chiamava allora l’Associazione, da quando nel 1971 ha iniziato la sua attività come informatore scientifico del farmaco a Bologna. Proseguendo come associato AIISF, da quando ANCSIF nel 1979 ha cambiato denominazione.

Figura storica dell’AIISF bolognese, Umberto Baraldi è stato presidente sezionale e presidente regionale all’inizio del secolo. È andato in pensione nel 2004, anche se è rimasto sul campo come consulente.

Tifoso di basket, in particolare della Virtus Bologna, ha coltivato questa sua passione anche attivamente come allenatore di alcune squadre locali.

Lascia la moglie Maria Letizia, i figli Matteo ISF e Chiara e i nipoti.
La S. Messa sarà celebrata lunedì 27 Aprile alle ore 14.15 presso la chiesa della Certosa.

Giungano le nostre più sentite e commosse condoglianze ai familiari del caro Umberto.

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf23 ore fa
642 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Payback. Finisce in condono il pasticcio della spesa farmaceutica

17 Novembre 2017

Catania, per Guardia di Finanza esenzione ticket. Ecco la nota dell’Asp che fa discutere

9 Maggio 2015

Beatrice Lorenzin: “Chi può pagarsi l’antibiotico lo faccia: è una questione di civiltà”

10 Novembre 2015

ASL Caserta. Richiesta anagrafica I.S.F. Caserta e provincia. Campagna Vaccinale anti COVID -19.

11 Gennaio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco