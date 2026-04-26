I nostri lutti. Ci ha lasciato Umberto Baraldi, storica figura dell’AIISF bolognese

Ci ha lasciato Umberto Baraldi. Associato ANCSIF, come si chiamava allora l’Associazione, da quando nel 1971 ha iniziato la sua attività come informatore scientifico del farmaco a Bologna. Proseguendo come associato AIISF, da quando ANCSIF nel 1979 ha cambiato denominazione.

Figura storica dell’AIISF bolognese, Umberto Baraldi è stato presidente sezionale e presidente regionale all’inizio del secolo. È andato in pensione nel 2004, anche se è rimasto sul campo come consulente.

Tifoso di basket, in particolare della Virtus Bologna, ha coltivato questa sua passione anche attivamente come allenatore di alcune squadre locali.

Lascia la moglie Maria Letizia, i figli Matteo ISF e Chiara e i nipoti.

La S. Messa sarà celebrata lunedì 27 Aprile alle ore 14.15 presso la chiesa della Certosa.

Giungano le nostre più sentite e commosse condoglianze ai familiari del caro Umberto.