F.I.S.- FABBRICA ITALIANA SINTETICI È PROTAGONISTA DELLA “DCAT WEEK” CHE SI TIENE A NEW YORK DAL 20 AL 23 MARZO.

ALL’EVENTO INTERNAZIONALE PARTECIPANO OLTRE 700 AZIENDE IMPEGNATE NELLA CATENA DI VALORE DELLA PRODUZIONE BIOFARMACEUTICA.

Montecchio Maggiore (VI), 13 marzo 2023 – F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, conferma la propria presenza alla DCAT Week di New York, uno dei più importanti eventi annuali internazionali promosso da DCAT (Drug, Chemical & Associated Technologies Association) con le aziende impegnate nella catena di valore della produzione biofarmaceutica.

Dal 20 al 23 marzo il team FIS sarà presente all’Hotel “The Fifty Sonesta” per confrontarsi con i propri clienti e gli esperti del settore e con oltre trenta meeting già programmati. All’evento prenderanno parte circa 10.000 professionisti del settore, il 25% dei quali C-Suite Executives, appartenenti a più di 700 aziende di oltre 50 paesi nel mondo.

Gianluca Schiavoni e Luca Parlanti, Sales Director di FIS hanno commentato: “Abbiamo l’opportunità di partecipare a un momento di confronto e relazione di straordinaria importanza per pensare al presente e al futuro dell’offerta e dei servizi dedicati ai nostri clienti. Il mercato americano rappresenta non solo il riferimento per il nostro business, ma anche un punto di osservazione privilegiato per capire e intercettare i principali trend del settore. Ci lasciamo alle spalle un anno particolarmente intenso in cui siamo stati chiamati a ridiscutere la nostra proposta per poter fronteggiare le criticità legate all’inevitabile aumento dei costi. Possiamo dire di essere riusciti a fronteggiarle con successo, riuscendo a garantire anche la continuità del servizio e ad evitare l’interruzione della supply chain. Siamo però consapevoli che le sfide avviate resteranno aperte anche quest’anno.“

Comunicato Stampa giunto in Redazione il 13 marzo 2023