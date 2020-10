Fedaiisf Modena. Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per ISF

Corso BLSD per ISF

Si e’ svolto sabato mattina presso la sede della Croce Verde di Gambettola (FC) il corso BLSD (Basic Life Support and per i primi 13 informatori scientifici della provincia di Modena sulle tecniche di supporto vitale (massaggio cardiaco), uso del defibrillatore e disostruzione delle vie aeree.

E’ stata un’ esperienza molto istruttiva perche’ ci ha reso edotti di metodiche di pronto intervento che potrebbero rendersi molto utili per salvare una persona in pericolo di vita e che, nell’ ambito del nostro lavoro, ci ha resi piu’ consapevoli della responsabilita’ sociale che abbiamo e che dobbiamo esercitare in caso di necessita’.

Il corso è stato tenuto dai Formatori ANPAS Emilia Romagna Fabio Poletti, Andrea Mengozzi, Michele Iannuzzi, Luca Mancini e Patrizia Bianchi, coordinati dal direttore sanitario Dr. Giuseppe Sarnataro.

Come FEDAIISF Emilia-Romagna stiamo attivando tutte le sezioni provinciali per far sì che tutti i colleghi iscritti che lo desiderano possano partecipare al corso a spese di Fedaiisf .

E’ un’ esperienza che dovrebbero fare tutti gli ISF in modo da avere una rete capillare di laici preparati sul territorio.

Il direttivo Fedaiisf di Modena