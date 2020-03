Fedaiisf Toscana Nord Ovest. Sottoscrizione per emergenza coronavirus

Cari colleghi,

come alcuni di voi sapranno abbiamo deciso di lanciare una sottoscrizione aperta a TUTTI (iscritti e non) al fine di effettuare una donazione all’ASL Nord Ovest per far fronte a questa emergenza che ci vede tutti coinvolti. In particolare noi ISF siamo doppiamente coinvolti non solo come cittadini ma anche in quanto operatori del sistema sanitario con cui collaboriamo e che pertanto in qualità di soggetti attivi e presenti nel sistema ci chiama a fare la nostra parte. Utilizzando quindi il conto corrente dell’Associazione ognuno può versare quanto ritiene più opportuno utilizzando la CAUSALE: “EMERGENZA COVID 19”

sul CC intestato a:

AIISF Sezione Unica Pisa Livorno Lucca

Banca BPER. IBAN: IT06H0538714001000035037186

Le somme raccolte verranno inviate tramite bonifico bancario alla ASL Nord Ovest sui conti correnti da loro individuati appositamente per l’emergenza e unitamente al modulo apposito per mail.

Ovviamente non possiamo tenere aperta la sottoscrizione per molto tempo pertanto direi di lasciarla aperta per una settimana ovvero fino a giovedì 19 in modo da poter effettuare il bonifico e rispondere in tempi celeri alla situazione di emergenza.

Verrà resa nota la cifra raccolta e verrà inviata a tutti la copia della ricevuta del bonifico fatto alla ASL.

Grazie a tutti anticipatamente

Anna Passoni