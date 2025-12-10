Federfarma. Spesa farmaceutica convenzionata 2024

I dati delle ricette rilevati dalle farmacie e trasmesse alle autorità nazionali e regionali consentono di monitorare in tempo reale l’andamento della spesa e dei consumi di medicinali dispensati in regime di convenzione con il SSN, nonché di effettuare analisi statistiche sull’utilizzo di tali medicinali su tutto il territorio nazionale.

Le informazioni raccolte dalle farmacie alimentano, ad esempio, il Rapporto sull’uso dei farmaci in Italia, pubblicato annualmente dall’Agenzia Italiana del Farmaco, ma sono anche utilizzate da Regioni e ASL per monitorare i consumi di farmaci sul proprio territorio.

Eventuali anomalie possono essere, infatti, indice di situazioni epidemiologiche particolari che richiedono interventi mirati a livello locale.

Nelle pagine che seguono sono pubblicati alcuni esempi dei dati, relativi all’anno 2024, che possono essere estrapolati dal data base dei consumi farmaceutici, alimentato dai dati delle ricette SSN rilevati dalle farmacie, a livello nazionale e regionale.

Al di là dell’interesse e della curiosità che possono destare le “classifiche” delle categorie di medicinali o dei farmaci più prescritti o a maggior spesa nelle singole aree territoriali, quello che emerge in modo evidente dai prospetti pubblicati nelle pagine che seguono sono le differenze nei consumi di farmaci tra una regione e l’altra e tra aree geografiche.

Tali differenze sono dovute a una diversa incidenza di condizioni patologiche nei vari territori, ma anche a un diverso livello di efficienza delle strutture sanitarie pubbliche ovvero di fiducia da parte dei cittadini nei confronti di queste ultime, che spingono i pazienti a ricorrere a terapie farmacologiche prescritte dal medico di medicina piuttosto che a cure ospedaliere.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi di farmaci, va considerato che l’articolo 34 della legge 106/2021 ha stabilito l’obbligo per le farmacie di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria anche i dati sui farmaci a carico dei cittadini, nonché sui parafarmaci registrati come dispositivi medici. La rilevazione di tali informazioni consentirà di ampliare le analisi sui consumi dei medicinali, estendendole anche a farmaci acquistati dai cittadini con e senza ricetta medica.

Tale novità, abbinata al trasferimento di medicinali dalla distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche alla distribuzione da parte delle farmacie in regime convenzionale, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, consentirà di avere un quadro ancora più completo dell’uso dei farmaci sul territorio ed effettuare valutazioni ancora più puntuali dal punto di vista sanitario ed epidemiologico.

Tutto questo grazie all’impegno delle farmacie sul fronte della trasparenza e del monitoraggio delle cure farmacologiche.

Spesa farmaceutica convenzionata 2024

Fonte Federfarma

