Ferrara. Secondo corso BLSD per informatori

L’impegno per la sezione AIISF Ferrara, federata Fedaiisf, continua nel promuovere i corsi BLSD per gli isf iscritti.

Nel primo gruppo del 14 ottobre2023 erano presenti il vice presidente Stefano Pozzati e il tesoriere Elena Crespi.

Al secondo gruppo del corso BLSD, tenuto in data 13 aprile scorso, ha partecipato anche la Presidente sezionale, Alessia Cipriani.

Si ricorda che attraverso lezioni frontali e pratiche, vengono acquisite tutte le nozioni su come utilizzare correttamente il defibrillatore. Il corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSD) è rivolti a coloro che vogliono imparare come salvare la vita di una persona in arresto cardiaco. Il corso permette di imparare a defibrillare e praticare un corretto massaggio cardiaco.

Comunicato AIISF Ferrara

– Federata Fedaiisf –