OMS e UNODC: I medicinali contaminati e gli eccipienti rappresentano una minaccia per la salute pubblica

I medicinali contaminati e gli ingredienti farmaceutici inattivi rappresentano una minaccia persistente per la salute pubblica, affermano l’OMS e l’UNODC

Un invito all’azione globale per proteggere i pazienti da danni prevenibili

Nazioni Unite 24 luglio 2025 – Ufficio per la droga e il crimine

Le vulnerabilità sistemiche nella catena di approvvigionamento globale di ingredienti farmaceutici inattivi stanno guidando un rischio continuo e prevenibile di ingestione di medicinali contaminati, afferma un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) pubblicato oggi.

Il rapporto chiede un’azione globale urgente per colmare le lacune normative, rafforzare la supervisione delle catene di approvvigionamento eccipienti e proteggere tutte le popolazioni, in particolare le più vulnerabili come i bambini, dall’avvelenamento prevenibile e mortale.

Intitolato “Medicinali contaminati e integrità della catena di approvvigionamento degli eccipienti farmaceutici“, questo rapporto mette in evidenza una tragica e in corso crisi di salute pubblica: la contaminazione dei medicinali con sostanze chimiche tossiche di livello industriale, in particolare il glicole dietilenico (DEG) e il glicole etilenico (EG). Queste sostanze sono utilizzate come solventi industriali e agenti antigelo, ma possono causare gravi problemi di salute ed essere fatali se ingerite, anche in piccole quantità, specialmente per i bambini.

Sono spesso sostituiti illegalmente da eccipienti di grado farmaceutico come glicole propilenico, glicerina e sorbitolo, ingredienti utilizzati nella formulazione di medicinali, inclusi gli sciroppi per la tosse e il paracetamolo.

Negli ultimi 90 anni, almeno 25 incidenti documentati di contaminazione eccipiente hanno provocato più di 1300 morti in tutto il mondo, molti dei quali bambini. Questi incidenti hanno colpito in modo sproporzionato i paesi a basso e medio reddito (LMIC), dove la supervisione normativa e l’accesso a farmaci di qualità garantita possono essere limitati.

Quelle che una volta erano considerate anomalie isolate sono ora riconosciute come sintomi di vulnerabilità profondamente radicate e lacune normative nella catena di approvvigionamento globale di questi ingredienti farmaceutici inattivi.

Il rapporto rivela come le reti criminali sfruttano la volatilità del mercato e le lacune normative per introdurre sostituti tossici nella catena di approvvigionamento. Le tattiche chiave includono l’uso di etichette falsificate e la sostituzione di sostanze chimiche tossiche per eccipienti legittimi; la commercializzazione di eccipienti falsificati tramite piattaforme online; carenze nella supervisione normativa, nella sorveglianza e nell’applicazione; e altro ancora. Il rapporto ha anche rilevato casi di condotta criminale intenzionale, tra cui la falsificazione deliberata di eccipienti e documentazione, contribuendo a molteplici incidenti di contaminazione.

Prospettive dell’OMS e dell’UNODC: un approccio combinato alla salute e alla giustizia penale

L’OMS ha a lungo svolto un ruolo centrale e proattivo nella prevenzione, nel rilevamento e nella risposta ai prodotti medici scadenti e falsificati. Questa relazione rafforza l’importanza fondamentale di sistemi normativi sui farmaci forti ed efficaci per garantire l’accesso a prodotti sicuri, efficaci e di qualità garantita.

A complemento di questa prospettiva di salute pubblica, l’UNODC evidenzia la dimensione criminale della questione, documentando come i gruppi criminali organizzati falsificano la documentazione, sostituiscono i prodotti chimici di livello industriale e sfruttano le piattaforme digitali per infiltrarsi illegalmente nella catena di approvvigionamento farmaceutico globale con sostanze tossiche e non regolamentate. Il suo contributo sottolinea l’importanza delle risposte della giustizia penale parallelamente all’azione normativa.

La relazione sottolinea la necessità di migliorare i quadri normativi, i meccanismi di applicazione e la conformità, nonché una maggiore trasparenza e tracciabilità nella catena di approvvigionamento. Le autorità sanitarie, le forze dell’ordine e il settore privato devono approfondire la loro collaborazione, mentre uno scambio più stretto di informazioni tra le autorità di regolamentazione, le forze dell’ordine e le dogane aiuterebbe la qualità delle indagini e delle azioni penali. tra le altre raccomandazioni. Il rafforzamento dei meccanismi di sorveglianza post-commercializzazione è essenziale per garantire un rilevamento tempestivo e una risposta adeguata agli incidenti che possono comportare attività criminali.

In molti casi, i farmaci contaminati sono il risultato di una condotta criminale intenzionale. Affrontare questa minaccia richiede sforzi coordinati da parte di tutte le parti interessate, comprese le forze dell’ordine, i funzionari doganali, i pubblici ministeri e gli organismi anticorruzione. Il rapporto chiede una maggiore cooperazione transfrontaliera, capacità investigative e l’uso di strumenti giuridici internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC).

L’OMS e l’UNODC esortano gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, gli attori della giustizia penale, le forze dell’ordine, i produttori farmaceutici e i distributori eccipienti a intraprendere immediatamente azioni decisive per prevenire ulteriori tragedie evitabili. La mancata azione ora rischia di condannare le future generazioni di bambini agli stessi danni inaccettabili ed evitabili.

Leggi il rapporto → qui.

Uno sforzo collaborativo fondato su una partnership globale

Questo rapporto è il risultato di uno sforzo collaborativo che coinvolge le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) e i partner sanitari globali. Il suo sviluppo è stato reso possibile grazie al generoso sostegno del Fleming Fund e della Gates Foundation.

L’OMS e l’UNODC estendono il loro sincero apprezzamento a tutte le parti interessate che hanno contribuito a questo importante lavoro, in particolare alle NRA di Gambia, Indonesia e Pakistan, le cui esperienze e intuizioni sono state determinanti nel plasmare i risultati del rapporto.