Inforbasilicata. Prima convocazione del “tavolo regionale” sull’informazione scientifica

Giovedì scorso Elio Di Chicco, Presidente Inforbasilicata, e Peppe De Carlo si sono recati presso l’Assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, per chiedere la prima convocazione del “Tavolo Regionale” previsto dalla LR 15 del 5 aprile 2024 nell’ambito dell’istituzione del “Registro degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco”.

La richiesta è stata formalizzata tramite i canali ufficiali. Nel messaggio è stato anche inclusa una richiesta di un incontro con il Direttore del San Carlo al fine di stabilire delle adeguate modalità di accesso per gli informatori. .

Comunicato Inforbasilicata

– Federata Fedaiisf –

Si riporta la lettera di richiesta all’Assessore con delega alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico

Egr. Ass. Cosimo Latronico,

nel ringraziarla nuovamente di aver ricevuto me e Giuseppe De Carlo lo scorso giovedì 03/07/2025, come da accordi presi verbalmente le chiedo gentilmente a nome dei tutti i soci di Inforbasilicata, la prima convocazione del “Tavolo Regionale permanente” al fine di avere come oggetto di discussione l’esame del regolamento interno previsto dalla Art. 2.2 della medesima e un colloquio con il Direttore dell’”Azienda Ospedaliera San Carlo” al fine di stabilire le modalità d’accesso.

Fiducioso di ricevere una risposta le porgo i nostri

Distinti Saluti.

Elio Di Chicco

Registro informatori Basilicata legge regionale