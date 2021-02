Filctem Emilia Romagna. Inserire gli ISF tra gli operatori che effettueranno la vaccinazione anticovid nelle prime fasi

La Filctem Cgil dell’Emilia-Romagna in questo periodo difficile di gestione della pandemia, in cui purtroppo continuano a farsi strada teorie non scientifiche che escludono, minimizzano, o motivano strumentalmente il contagio, ritiene di dovere sostenere fermamente la supremazia del sapere scientifico e sostenere la ricerca e la divulgazione di essa.

La Filctem è presente al tavolo di discussione sulla regolamentazione dell’attività degli Informatori Scientifici istituito dalla Regione, e condivide per intero la visione di un sistema sanitario trasparente ed efficiente, proprio a partire da una formazione scientifica del suo personale.

In questa ottica e anche in quella di garantire il prima possibile la massima sicurezza a tutti quei lavoratori impegnati in prima linea in ambito sanitario, la Filctem chiede alle Autorità Sanitarie della Regione Emilia Romagna, coordinandosi con le Autorità del Ministero della Salute, di inserire la categoria degli Informatori Scientifici e il personale tecnico viaggiante che opera presso le strutture medico-sanitarie, tra gli operatori che in ambito sanitario effettueranno la vaccinazione anticovid nelle prime fasi. Il COVID ha portato a modalità lavorative che escludono la presenza anche nel campo della formazione del personale sanitario. La Filctem dopo discussioni a livelli territoriali e nazionale è giunta a ritenere ritiene

Il rapporto diretto (face to face) Isf – medico – paziente rimane lo schema più amplio di tutela della salute dei cittadini, per questo motivo occorre sforzarsi a perseguirlo in sicurezza ora e in futuro. Solo così consentiremo a questi lavoratori di svolgere a pieno la loro attività professionale. Una attività che spesso e sempre di più rischia di essere ricondotta alle sole finalità commerciali dei grandi gruppi del settore.

Filctem Cgil Emilia Romagna

Bologna, 1 Febbraio 2021